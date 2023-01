AMD Ryzen 7 5700G et 5800X3D : les prix de ces excellents processeurs fondent pendant les soldes

Votre CPU tousse un peu en ouvrant Photoshop ? Il est surement temps d'en changer et bonne nouvelle, Amazon fait baisser le prix des Ryzen 5700G et 5800X3D à respectivement 219,90 et 350,11 euros.

Dans le monde des processeurs tout-terrain aux rapports performances-prix maitrisés, AMD a clairement pris la tangente face à son rival Intel depuis quelques années maintenant. Le changement de génération a aussi tendance à faire baisser radicalement les prix de l’ancienne et c’est clairement le moment d’en profiter pendant les soldes, notamment chez Amazon. Le Ryzen 7 5700G et le Ryzen 7 5800X3D, deux CPU destinés à différents publics, se retrouvent en promotion avec des baisses de tarif significatives.

Les points forts de Ryzen 7 5700G

Les performances en bureautique

Les performances pour le jeu vidéo (avec une carte graphique)

La consommation électrique maitrisée

compatibles avec les cartes-mères AM4

Les points forts de Ryzen 7 5800X3D

Des performances pour le jeu vidéo meilleures que le 5800X grâce au 3D V-cache

Les performances dans les applications créatives et de productivité

Le rapport performances-prix

Le meilleur CPU pour le jeu sous AM4

Ryzen 7 5700G : un CPU très à l’aise en bureautique

Le 7 5700G est l’un des derniers-nés de la 4ᵉ génération de CPU Ryzen. Il se distingue surtout pas l’intégration d’un processeur graphique Vega 8 permettant une utilisation bien pratique dans une petite machine de bureautique, mais très solide. Attention cependant si vous prévoyez de jouer entièrement sur ce seul CPU, les performances risques d’être un peu justes pour jouer à des titres triple A un peu plus évolués. Il faut dire qu’avec ses 8 cœurs avec SMT et donc 16 threads au compteur, il a de quoi proposer une expérience ultra-fluide, même avec un max de programmes en même temps. Sa fréquence de base est de 3,8 GHz et il est possible d’atteindre 4,6 GHz avec le mode Boost. De plus sa consommation électrique, contrairement aux Ryzen plus évolués, est très largement maitrisée avec une enveloppe thermique est de 65 W seulement. En le combinant avec un vrai GPU, il est peu tout à fait devenir un excellent CPU dans une machine de jeu à bon prix.

Ryzen 7 5800X3D : Le 3D V-cache en rajoute une couche

Si le AMD Ryzen 7 5800X fait clairement partie des best-sellers de la marque depuis maintenant 2 ans, c’est sans doute parce que qu’il est l’un des CPU au meilleur rapport performances-prix de sa génération. Le Ryzen 7 5800X3D vient encore appuyer sur l’accélérateur, en particulier pour le jeu vidéo, grâce à l’intégration d’une technologie de cache vertical 3D made by AMD. À configuration équivalente, cela aura pour effet de rajouter des performances souvent significatives pour les jeux les plus gourmands en ressources, notamment grâce à ses 96 Mo de cache L3 (32 Mo pour le Ryzen 7 5800X classique).

Du côté des autres chiffres, on a toujours le droit à 8 cœurs et 16 threads, et d’une fréquence de base de 3,4 GHz et jusqu’à 4,5 GHz mode Max Boost. Autant dire qu’il n’aura aucun mal dans les tâches lourdes comme le codage, le montage ou les applications de création les plus évoluées en 2D ou 3D.

En revanche, avec un TDP de 105 W un refroidissement performant sera nécessaire, le ventirad de base risque d’être un peu juste.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

