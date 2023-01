La puissante JBL Charge Essential est à son meilleur prix pour les soldes

Actuellement, il existe une myriade d'enceintes Bluetooth sur le marché. Si vous êtes à la recherche d'une valeur sure, la JBL Charge Essential mérite votre attention. Puissante et étanche, cette enceinte Bluetooth reste une référence. Ce modèle est d'autant plus intéressant pour les soldes d'hiver où Leclerc le brade, de 149 euros à 79 euros.

En plus de livrer un son puissant, la JBL Charge Essential est pensé pour être tout-terrain grâce à une protection contre la poussière ou le sable. L’enceinte Bluetooth offre également une bonne autonomie pour mettre l’ambiance. Ce modèle a bien entendu d’autres qualités et pour l’avoir au plus bas sur Leclerc pour les soldes d’hiver, à -47% de son prix initial.

Qu’attendre de la JBL Charge Essential ?

Ne craint pas la pluie

Certifiée Son Signature JBL

Chargeur portable intégré

Au lieu de 149 euros habituellement, la JBL Charge Essential est maintenant disponible en promotion à 79 euros chez Leclerc.

Un design sobre caractéristiques

La JBL Charge Essential arbore un format solide avec sa forme tubulaire caractéristique. On reste sur un revêtement en tissu maillé. Sur la partie basse est collé un pied pour stabiliser l’enceinte Bluetooth à la verticale. Sur la partie supérieure se trouve des boutons physiques classiques : on/off, volume et appairage. Ses dimensions et son poids en font une enceinte portable peu encombrante : 12 x 25.4 x 12 cm et 800 grammes.

Ce modèle est compatible Bluetooth 4.1. De ce fait, il peut prendre simultanément deux terminaux compatibles nativement. C’est utile pour varier les playlists : passer d’un terminal à un autre se fait presque instantanément. Pour mettre la main sur les réglages de l’enceinte, il y a la fonction JBO Original Pro grâce à laquelle vous pouvez aisément régler les basses, les aigus ou encore les graves.

Audio certifié Son Signature JBL

La JBL Charge Essential embarque deux haut-parleurs de 50 mm d’une puissance totale de 20 W. Ils ont été disposés de manière à diffuser un son à 360°. Les sons aigus ainsi que les sons graves sont bien restitués grâce à une plage de fréquence particulièrement large. À faible volume comme au maximum, les basses sont profondes et riches, comme sur la majorité des produits de la marque.

Le constructeur annonce une autonomie de 20 heures pour ce modèle. Cette enceinte portable dispose d’un port USB-C pour la recharge. Vous pouvez également vous servir de ce même port pour recharger votre smartphone. De plus, un câble USB-C est fourni. L’article en promotion est en noir et il bénéficie d’une garantie constructeur de deux ans.

