Ce TV de 55 pouces QLED de chez Hisense est proposée à un prix jamais vu

Le géant chinois Hisense s'est largement fait un nom côté TV avec de nombreuses références de qualité et à bas prix. On retrouve par exemple la 55A7GQ, un TV QLED 4K UHD de 55 pouces trouvable à seulement 379 euros chez Leclerc.

Hisense fait partie des constructeurs de TV proposant un nombre significatif de modèles peu chers et pourtant largement fournis en technologies que l’on retrouve dans le moyen/ haut de gamme. C’est notamment le cas du modèle 55A7GQ lancée en 2021. En plus d’une dalle QLED de qualité, il propose des technos avancées comme le Dolby Vision et le support du HDMI 2.1. Son prix dégringole chez Leclerc grâce à une belle promo couplé à une ODR.

Les points forts du TV Hisense 55A7GQ

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

D’abord proposé à 629 euros, le TV QLED Hisense 55A7GQ est désormais affiché chez Leclerc à 429 euros. Mais grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 7 février 2023, le tarif passe à 379 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le téléviseur Hisense 55A7GQ. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Hisense 55A7GQ au meilleur prix ?

Une dalle QLED de qualité en HDR et SDR

Hisense a encore une fois misé sur un design épuré et sobre pour ce modèle qui ressemble quasi traits pour traits à ses séries plus évoluées. L’écran propose des bordures quasi invisibles et est soutenu par un pied en métal solide et plutôt imposant qui surélève l’écran de 6 cm au-dessus du meuble sur lequel il est posé.

La dalle QLED de 55 pouces en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), propose une bonne qualité d’image, avec des couleurs vives malgré un taux de contraste peu élevé : 1050:1. Côté HDR, la dalle supporte les formats HLG, HDR10, HDR10+, mais également le Dolby Vision, ce qui aura un impact certain sur les formats vidéo compatibles. En revanche, pas d’antireflet, il faudra donc faire en sorte de laisser le TV dans un environnement peu lumineux.

Un modèle taillé pour tous les contenus sans en faire des tonnes

De manière générale, la 55A7GQ est assez polyvalente. Elle contentera les amateurs de films autant que les joueurs, même s’il ne faut pas être très exigeants. Pour le gaming, on a le droit à 3 ports HDMI 2.1 et de ce fait la compatibilité avec les modes ALLM et VRR, le tout avec un retard à l’affichage de 14,2 ms, ce qui est plutôt correct. En revanche, la dalle est limitée à 60 Hz, exit donc le framerate élevé dans les jeux compatibles.

Côté système d’exploitation, le TV tourne sous Vidaa U, l’interface maison d’Hisense. Ce dernier se rapproche de ce que l’on peut trouver sur Android TV même si la navigation peut s’avérer parfois bancales sur les contenus vidéos et applications. En revanche, les assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant sont bien présents. Cependant, vous aurez besoin d’une enceinte connectée à côté, la télécommande étant dépourvue de microphone.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test de la TV Hisense 55U7GQ.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV 4K (QLED ou OLED) en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).