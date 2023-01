Pour les soldes, cet écran PC LG 27″, QHD et 165 Hz est un bon deal après 150 € remise

Avec une telle fiche technique, le LG 27GP850-B est un moniteur qui devrait mettre tous les gamers et fameuses d’accord, d’autant plus qu’il se négocie à moins de 300 euros contre 449 euros habituellement.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est important de disposer d’un setup complet, où l’écran est un élément important. Parmi les nombreux constructeurs sur ce marché, LG compte un bon nombre d’écrans performants, comme le modèle 27GP850-B. En plus d’avoir un écran réactif, il affiche une très bonne définition pour jouer dans les meilleures conditions. Si vous êtes intéressés par l’achat d’un nouvel écran, il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il coûte 33 % de moins pendant les soldes.

Un bon écran PC gaming pour…

Sa dalle IPS de 27 pouces en QHD

Son taux de rafraîchissement élevé : 165 Hz

Son temps de réponse de 1ms

Sans oublier sa compatibilité Nvidia Gsync et AMD FreeSync

L’enseigne Darty baisse le prix de l’écran PC LG 27GP850-B durant les soldes : il passe de 449,99 euros à 299,99 euros, soit plus de 30 % de remise.

Une définition très appréciée

Esthétiquement, le LG 27GP850-B aura du mal à se distinguer à la concurrence. Néanmoins, il jouit du savoir-faire de la marque et propose des finitions soignées. Ce moniteur s’appuie sur une dalle IPS de 27 pouces dont les bordures sont affinées sur 3 côtés, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Il propose aussi un format 16:9 pour pouvoir l’utiliser également dans un cadre multitâche. Le pied sur lequel il repose est ajustable pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer ou travailler plus confortablement.

Des caractéristiques techniques idéales pour le jeu

Ce moniteur LG a de quoi ravir les amateurs de jeux, car sa dalle propose un taux de rafraîchissement à 165 Hz. Cela devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Il propose aussi un temps de réponse 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Avec ce modèle, vous êtes assuré de jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance.

Le tearing est la bête noire des joueurs. Des images saccadées ne favorisent pas l’immersion en plus de nuire au confort. Pour résoudre ce genre de souci, LG intègre différentes technologies sur son écran, en l’occurrence le Nvidia G-Sync et l’AMD FreeSync. Quant à la connectique, on a droit à deux ports HDMI, un DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi qu’une prise jack.

