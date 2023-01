À moins de de 520 euros, le petit vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est très bien soldé

Petit, mais puissant, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle se démarque de la concurrence grâce à sa plusieurs caractéristiques, comme sa légèreté. Habituellement très onéreux, ce modèle voit pourtant son prix baisser pendant les soldes : Ubaldi le propose en effet à 518 euros au lieu de 999 euros grâce à un code promo.

Grâce à leur praticité et à leur capacité à offrir une expérience proche de celle vécue au cinéma, les vidéoprojecteurs se sont peu à peu faits une place dans nos intérieurs. Mais certains modèles sont bien trop encombrants, surtout pour les petites pièces. D’autres modèles plus compacts sont heureusement disponibles sur le marché, à l’image du Samsung The Freestyle, qui, en plus de pouvoir être facilement transporté, démontre de belles performances. Et si son prix approche habituellement les 1 000 euros, une réduction de près de 500 euros permet d’adoucir considérablement la facture.

Les points forts du Samsung The Freestyle

Un modèle compact et léger

Une définition Full HD jusqu’à 100 pouces

Un son puissant à 360°

Initialement affiché à 999 euros, puis réduit à 589 euros, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est désormais proposé à 518 euros sur Ubaldi grâce au code promo W12JF0223.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung The Freestyle. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung The Freestyle au meilleur prix ?

Un vidéoprojecteur léger et nomade

Le premier atout du vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est sans conteste sa légèreté : compact, il peut même tenir dans une main. Ses dimensions ne trompent pas : il ne mesure que 104,2 par 172,8 mm pour 95,2 mm de diamètre et un poids de 800 grammes. Autant dire qu’il sera facilement transportable, soit d’une pièce à l’autre, soit carrément dans un autre lieu puisqu’on pourra aisément le glisser dans un sac. De quoi se démarquer radicalement des autres références présentes sur le marché, dont certaines sont plutôt massives, et donc difficiles à déplacer.

D’ailleurs, il sera aussi possible de l’utiliser en extérieur. Pour cela, il suffira de brancher l’appareil à une batterie externe via le port USB-C intégré.

Une bonne luminosité et une orientation à 180°

Sa petite taille n’implique pas une image négligée. Le The Freestyle est tout de même capable de projeter des images entre 30 et 100 pouces (avec un recul oscillant entre 80 cm et 2,70 mètres), dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Côté luminosité, on aura droit à 550 lumens, ce qui permet de profiter d’une image suffisamment éclairée si toutes les lumières sont éteintes (avec un grand soleil, le résultat sera évidemment moins lumineux). Le rendu des images sera par ailleurs toujours net et détaillé grâce à la mise au point automatique.

Notez aussi que si vous ne disposez pas d’un mur blanc chez vous, le vidéoprojecteur est capable de s’adapter à la couleur de votre mur et d’optimiser l’image grâce à sa calibration intelligente. De plus, son orientation à 180° lui permettra de projeter des images sur un mur, bien sûr, mais aussi sur un plafond. Pratique pour regarder nos contenus allongé. Enfin, côté son, le haut-parleur de 5W embarqué délivre un un son riche à 360 degrés, soit l’assurance de profiter d’une bonne immersion grâce à cet effet surround.

Une vraie Smart TV sans TV

Le Samsung The Freestyle propose une expérience similaire à une Smart TV grâce aux fonctionnalités connectées disponibles. On retrouvera par exemple le système d’exploitation maison de la marque, TizenOS, qui donne accès à de nombreuses applications phares. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront également de la partie pour vos requêtes vocales, et SmartThings (Android) et AirPlay2 vous permettront de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Et si vous possédez un smartphone Samsung, vous aurez accès à la fonction Tap View, grâce à laquelle vous pourrez connecter votre appareil en un seul tapotement sur le vidéoprojecteur.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres séléctionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).