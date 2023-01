Le bon prix soldé des Huawei FreeBuds Pro 2 ne dépasse pas les 180 euros

Lancés à l'été 2022, les true wireless Huawei FreeBuds Pro 2 étaient déjà plutôt abordables, mais pendant ces soldes d'hiver, leur prix devient encore plus intéressant : il passe en effet de 219 euros à 179 euros sur le site de Huawei grâce à une réduction doublée d'un code promo.

S’ils ont récolté la bonne note de 8/10 à notre test, c’est que les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro 2, successeurs des premiers FreeBuds Pro, remplissent un certain nombre de critères recherchés par les consommateurs, comme une bonne précision dans le rendu sonore. Malgré quelques défauts, ces true wireless abordables valent le détour, d’autant plus qu’à l’occasion des soldes, leur prix bénéficie d’une réduction de 40 euros.

Les points essentiels des Huawei FreeBuds Pro 2

Un rendu sonore précis

La présence du Bluetooth multipoint

La réduction de bruit active

Lancés au prix de 219 euros, puis réduits à 199 euros, les Huawei FreeBuds Pro 2 sont désormais disponibles à 179 euros sur le site de Huawei grâce au code promo BHHCG3YDH1LNZE4U0.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Huawei FreeBuds Pro 2. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei FreeBuds Pro 2 au meilleur prix ?

Des true wireless confortables

Semblables aux FreeBuds Pro de 2020, les Huawei FreeBuds Pro 2 adoptent eux aussi ce format bien connu de « tiges », comme chez Apple, mais ici, la forme rectangulaire est de mise. Voilà pour la petite originalité. Les écouteurs sont par ailleurs intra-auriculaires : les embouts sont donc placés dans le pavillon de l’oreille, de façon à proposer une isolation passive efficace, mais aussi une réduction de bruit active. Seul bémol de ce design : cette surface brillante qui attire les traces de doigt, surtout que les écouteurs se contrôlent de façon tactile.

Autrement, les FreeBuds Pro 2 sont plutôt agréables à porter grâce à leur poids contenu de 5,9 grammes. Les écouteurs parviennent à rester logés efficacement dans les oreilles, grâce à leur format. Durant notre test, nous avons pu porter les écouteurs pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière. Notez d’ailleurs que vous pourrez aussi les porter durant le sport ou en extérieur, car ils sont certifiés IP54, ce qui assure une bonne protection contre la sueur, la pluie ou les éclaboussures.

Un rendu sonore précis, mais une réduction de bruit aléatoire

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 intègrent un système de double haut-parleurs : chaque écouteur embarque donc un un transducteur dynamique classique de 11 mm, mais aussi un transducteur planaire qui va l’épauler pour les aigus et les haut-médiums. On aura ainsi droit à une scène sonore plus profonde, avec davantage de précision sur l’ensemble du spectre. Notez aussi que pour garantir une bonne qualité audio, ces FreeBuds Pro 2 sont compatibles avec plusieurs codecs, à savoir l’AAC, le SBC, le HWA et le LDAC. La compatibilité Hi-Res Audio Wireless est aussi de la partie avec une source compatible qui exploite les bons codecs bluetooth. Pour ces true wireless, Huawei a également collaboré avec Devialet, ce qui leur permet de proposer une signature sonore qui met l’accent sur les basses rondes et les médiums.

Si la partie audio est très convaincante, la réduction de bruit active promise par Huawei est un peu aléatoire : les FreeBuds Pro 2 peinent parfois à réduire l’ensemble des bruits, à l’exception des fréquences les plus graves, constamment filtrées. On aura tout de même droit à quatre modes de réduction de bruit active, en plus du mode passif.

La praticité du Bluetooth multipoint

Les FreeBuds Pro 2 ont tout de même l’avantage de proposer du Bluetooth multipoint, qui permet de connecter les écouteurs simultanément à deux appareils. Et Huawei ne limite pas cette fonctionnalité à ses seuls appareils. C’est rare, mais Huawei propose même la connexion multipoint lorsque les écouteurs sont connectés en LDAC au smartphone, et ce même si l’autonomie s’en retrouve nécessairement réduite.

S’agissant de l’autonomie, justement, nous avons pu, lors de notre test, utiliser l’écouteur gauche pendant un peu plus de 3h en mode « Ultra » en LDAC et un volume sonore à 75 %, et pendant 5h avec le droit. Pour la recharge avec le boîtier, il faudra patienter une demi-heure pour gagner une charge complète. Le boîtier, compatible avec la charge sans fil Qi, se rechargera lui-même au moyen d’un câble USB-A vers USB-C à brancher à un bloc chargeur non fourni.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds Pro 2.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !