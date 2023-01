Le Xiaomi Mi TV Stick 4K n’a jamais été aussi peu cher que pendant ces soldes

Actuellement, certains modèles de TV ne sont pas encore connectés. Des constructeurs proposent diverses solutions pour y remédier. En ce moment, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est au plus bas sur le site de la Fnac, 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Xiaomi dispose divers types de dongle. Celui en promotion sur Fnac pour les soldes d’hiver a la particularité de livrer des contenus en 4K. C’est donc à travers une clé HDMI que la magie s’opère : celui de rendre intelligent votre téléviseur. Vous profiterez également d’Android TV avec ce modèle. De plus, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est 30 euros moins cher.

Qu’attendre du Xiaomi Mi TV Stick 4K ?

Android TV intégré nativement

Des contenus 4K

Compatible Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Fnac.

Un lecteur multimédia 4K

Le Xiaomi TV Stick 4K a pour tâche de faire mieux que le Xiaomi TV Stick. Le moins que l’on puisse dire c’est que la mission est pleinement accomplie. Xiaomi a repris beaucoup du design de son premier dongle. On a ainsi une clé HDMI sobre et raffinée. Compacte, la télécommande a des bords arrondis. À part un bouton dédié pour l’assistant virtuel, on y trouve les touches classiques.

Certes, ce lecteur multimédia sert à connecter les téléviseurs qui ne le sont pas, en y apportant des contenus 4K. Cela dit, ce dongle apportera beaucoup aussi à votre TV 4K. Pour l’image, sa compatibilité Dolby Vision et HDR améliorera les performances graphiques. Pour le son, les technologies Dolby Atmos et DTS HD spacialiseront l’audio de votre smart TV.

Des caractéristiques satisfaisantes

Pour que vous puissiez télécharger (depuis le Play Store) vos applications préférées, le Xiaomi TV Stick 4K dispose d’un stockage de 8 Go. De plus, le dongle embarque la puce Amlogic S905Y4 avec 2 Go de RAM. Ce lecteur multimédia fonctionne sous Android TV 11, ce qui augure une fluidité de l’interface, mais surtout cela donne accès à l’écosystème de la firme de Mountain View.

Grâce à ce modèle donc, les principaux services de SVoD sont à votre disposition : YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Spotify, Twitch, etc. Point intéressant : en plus de la télécommande, vous pouvez commander le Xiaomi TV Stick 4K par la voix à travers Google Assistant. Vous avez aussi la possibilité de diffuser sur votre écran le contenu de votre terminal grâce à Chromecast.

