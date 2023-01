159 euros, c’est le bon prix soldé de l’abordable Samsung Galaxy M13 4G

Celles et ceux qui ont un petit budget, mais qui souhaitent changer de smartphone pourront se tourner vers le Samsung Galaxy M13. Malgré plusieurs concessions, il se défend bien sur plusieurs points, à commencer par son petit prix qui passe de 199 euros à 159 euros sur Cdiscount.

Quand on a un budget restreint, il est parfois difficile de choisir le bon smartphone, qui doit à la fois être peu cher, mais proposer une fiche technique correcte. S’il n’est pas parfait, notamment au niveau de ses performances, le Samsung Galaxy M13 peut tout de même convenir à celles et ceux qui recherchent un appareil simple et suffisamment efficace pour les tâches du quotidien. Son principal atout ? Son prix, qui diminue de 40 euros à l’occasion des soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy M13

Un design épuré et un écran de 6,6 pouces

Une puce Exynos 850

Une bonne autonomie

Auparavant affiché à 199 euros, le Samsung Galaxy M13 4G est désormais vendu à 159 euros sur Cdiscount.

Un beau design malgré le plastique

Avec un tel prix, le Samsung Galaxy M13 ne pouvait pas proposer un design agrémenté de verre ou d’un matériau plus premium comme d’autres références onéreuses de la marque. On aura donc droit à un dos totalement en plastique, qui présente d’ailleurs une surface avec un relief de vaguelette plutôt esthétique. Malgré ce choix, on pourra tout de même profiter d’une belle qualité de fabrication. La prise en main sera quant à elle facilitée grâce aux tranches arrondies et lisses. L’écran, qui mesure 6,6 pouces, n’est ni trop grand, ni trop petit, et peut donc convenir au plus grand nombre. On regrettera peut-être les bordures assez épaisses autour de cette dalle, mais vu le tarif proposé, c’est une concession facile à faire.

Concernant l’écran plus précisément, il dispose d’une dalle PLS LCD (technologie IPS spécifique à Samsung) en 1080 x 2 408 pixels, au ratio 20:9, qui propose également une densité de pixels de 400 ppp. De quoi profiter d’un affichage d’une belle finesse. Seul bémol : la luminosité est un peu faible.

Des performances un peu légères

Si le Samsung Galaxy M13 marque des points avec son design bien fini, ses performances ne seront pas vraiment mémorables. En effet, sa puce Exynos 850, compatible 4G et épaulée par 4 Go de mémoire vive, ne parvient pas à lutter efficacement contre les ralentissements et les saccades, contrairement à d’autres smartphones qui se situent sur la même gamme de prix, à l’image des Redmi Note 11 et Realme 8. En d’autres termes, n’espérez pas faire tourner des jeux dans les meilleures conditions, mais les tâches simples du quotidien s’effectueront sans trop d’encombres. Concernant son logiciel, le M13 tourne sous Android 12 et sa surcouche One UI 4 dans sa version allégée, une interface qui propose notamment de nombreuses options de personnalisation.

Côté photo, le Samsung Galaxy M13 intègre trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels. Capturés en plein jour, les clichés sont acceptables, avec toutefois un manque de détails. Le mode ultra grand-angle parvient de son côté à offrir un rendu correct au centre de la photo, tandis que le zoom x2 numérique permet d’obtenir une image propre, malgré, là encore, un manque de détails.

L’autonomie, son point fort

Équipé d’une batterie de 5 000 mAh, le Samsung Galaxy M13 est passé, durant notre test, de 100% à 10% de batterie en 14h02, ce qui est un bon score : vous pourrez ainsi tenir une journée facilement sans tomber en rade en plein après-midi si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo. Si vous modérez vos usages, vous pourrez même tenir deux jours.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy M13.

