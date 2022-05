Le Samsung Galaxy M13 discrètement officialisé sur le site de la marque

Alors que le Galaxy M13 a vu son design fuiter il y a quelques jours, Samsung a publié les spécifications techniques du smartphone discrètement sur son site.

Il y a quelques jours, le leaker Evan Blass a publié trois rendus de presse montrant ce qu’il présente comme étant le Samsung Galaxy M13 avec trois coloris : du blanc, du corail et du vert foncé. SamMobile faisait déjà remarquer le mois dernier que Samsung travaillait sur un Galaxy M13, mais nous n’en savions pas beaucoup plus.

Samsung publie discrètement la fiche technique du Galaxy M13

C’est SamMobile toujours qui a remarqué qu’un nouveau téléphone était apparu sur le site de Samsung, avec la fiche technique complète. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le smartphone et sur son positionnement en termes de prix.

L’écran, tout d’abord, a une taille de 6,6 pouces pour une définition FHD+. Il est contenu dans un téléphone qui mesure 76,9 par 165,4 par 8,4 millimètres pour un poids de 192 grammes. Côté hardware, on a droite à un processeur octa-core et 4 Go de RAM, on n’en sait pas plus pour le moment. Sur le stockage, deux versions seront proposées : l’une avec 64 Go, l’autre avec 128 Go. Si l’on ne connaît pas l’autonomie du Galaxy M13, sa batterie est de 5000 mAh. Il fonctionnera sous Android 12 avec l’interface One UI Core 4.1. Sur la connectivité, ce téléphone Samsung possède du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi. Le déverrouillage pourra s’effectuer grâce à un capteur d’empreintes digitales situé sur le côté sur le bouton d’alimentation.

Enfin sur la partie photo, le capteur avant est de 8 Mpx avec une ouverture f/2.2. À l’arrière on compte trois capteurs : le principal de 50 Mpx avec une ouverture à f/1.8 ; un ultra grand-angle de 5 Mpx f/2.2 et un capteur de profondeur de 2 Mpx f/2.4.

SamMobile a l’air d’avoir quelques informations supplémentaires puisque le site déclare que le Samsung Galaxy M13 est équipé du Dolby Atmos. Ce smartphone aura une prise jack 3,5 mm, un port USB-C, deux ports de carte SIM (dont l’un pourra servir à étendre le stockage). La recharge pourra être d’une puissance maximale de 15 W.

Le Samsung Galaxy M13 sortira en Europe, mais la marque n’a pas encore révélé son prix de vente. Ce Galaxy M13 sera la suite logique de ce qu’avait été le Galaxy M12 sorti l’année dernière. Les spécifications techniques sont d’ailleurs comparables quoique meilleures sur certains points comme l’écran ou encore le système d’exploitation.

