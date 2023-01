Pour son anniversaire, le Realme 9i est le smartphone le moins cher des soldes

C'est en janvier 2022 que le Realme 9i a été officialisé. Il s'agit de la gamme la plus modeste de toutes les itérations Realme 9. Bien entendu, ce modèle n'est pas dépourvu de qualités, au contraire. Il figure parmi le plus performant des smartphones d'entrée de gamme. Pour les soldes d'hiver, le Realme 9i est encore plus bas sur Carrefour, de à 132,99 euros au lieu de 189,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone qui ne coute pas cher, le Realme 9i fait partie des candidats sérieux. Comme à son habitude, le constructeur chinois mise sur une configuration équilibrée pour son segment. Pour l’avoir au meilleur prix, c’est pour les soldes d’hiver avec 30 % de réduction.

Qu’attendre du Realme 9i ?

Ecran Full HD+ à 90 Hz

Recharge rapide et autonomie efficaces

Un bon capteur principal

Au lieu de 189,99 euros habituellement, le Realme 9i est maintenant disponible en promotion à 132,99 euros chez Carrefour.

Un smartphone qui fait le travail

Pour les soldes, Carrefour met en promotion le Realme 9i Bleu avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une carte microSD. Pour tirer profit de cette configuration, le constructeur a choisi le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Avec ces caractéristiques, vous pouvez vaquer à vos tâches quotidiennes : naviguer avec fluidité, streamer sans accroc, ouvrir vos applications, etc. Par contre, il ne faut pas trop le pousser avec des jeux gourmands.

Ce smartphone embarque une dalle IPS LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif de 90 Hz. L’écran est assez lumineux pour que vous puissiez lire clairement les informations affichées dessus. De même, avec la technologie LTPO, vos contenus s’afficheront de manière fluide. Vous pouvez ainsi profiter confortablement vos streamings et vos jeux.

Un argument qui fonctionne toujours autant

Pour chacun de ses modèles, tous segments confondus, Realme s’assure que l’autonomie soit excellente. Le Realme 9i ne déroge pas à la règle. La marque chinoise y a intégré une grosse batterie de 5 000 mAh. Avec un usage classique, le smartphone tiendra deux jours. La recharge se fait avec un câble USB-C et on a droit à une recharge rapide de 33 W qui se montre particulièrement efficace.

Bien que ce modèle soit d’entrée de gamme, Realme a fait un effort sur le volet photo. Ainsi, le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 Mpx qui s’en sort plutôt bien quand les conditions sont bonnes. Plusieurs options sont par contre disponibles pour personnaliser et améliorer vos clichés. Enfin, le Realme 9i compte des haut-parleurs stéréo ainsi qu’une prise Jack 3.5 mm.

