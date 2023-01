La Logitech Webcam C920 HD Pro a rarement été aussi bon marché que pendant les soldes

Si vous cherchez une Webcam de qualité et peu chère, il n'y a pas une infinité de choix possibles. La C920 HD Pro de Logitech reste la valeur sûre, notamment quand son prix baisse : 49 euros au lieu de 109 euros chez Cdiscount.

Même si le marché des Webcams s’est largement développé ces derniers temps (Merci à la Covid ?), les valeurs sûres qui ont déjà quelques années dans les rayons sont toujours autant prisées et à juste titre. C’est notamment le cas de la vénérable C920 HD Pro de chez Logitech qui dispose toujours d’un rapport qualité-prix certains malgré la concurrence. C’est d’ailleurs encore plus le cas pendant cette période de soldes chez Cdiscount, puisqu’on peut la trouver avec un joli rabais de 60 euros.

Les points clés de cette webcam

Un capteur Full HD jusqu’à 30 fps

Système de fixation pratique

Un microphone stéréo

Compatible Windows et Mac

Au lieu de 109 euros habituellement, la C920 HD Pro (version Refresh) de Logitech est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros chez Cdiscount. Notez que les stocks seront de retour

Une Webcam qui a fait ses preuves et qui continue de le faire

Malgré l’arrivée de nouveaux modèles plus évolués en termes de design ou même de caractéristiques, la C920 reste, malgré son âge (première version sortie en 2012) la webcam phare du constructeur, avec un rapport qualité-prix qui n’a pas pris un ride.

Du point de vue technique, la C920 HD Pro est encore largement à la page avec son capteur en verre Full HD pouvant aller jusqu’à 30 images par seconde. Ce dernier offre images nette et détaillée avec une bonne gestion de la lumière et une bonne mise au point. On a également le droit à une compression AVC H.264 pour obtenir des vidéos de haute qualité à des débits binaires faibles. De plus, elle permet de profiter d’un champ de vision de 78 degrés qui peut aussi bien servir pour de la vidéo, du streaming, des visioconférences ou de la création de contenu.

Côté son, elle dispose aussi de deux micros omnidirectionnels qui fourniront un son stéréo et naturel qui suffiront amplement pour converser en visio, par exemple. Autre bon point, la webcam dispose aussi d’un système de fixation très pratique avec clip réglable pour s’adapter parfaitement à n’importe quel écran fixe, sur un PC portable ou même sur un trépied grâce à un embout pensé pour.

La partie software qui améliore encore plus l’expérience

Logitech a été parmi les premiers à miser sur la partie software de ses périphériques. Côté webcam, c’est avec Capture que tout s’organise. Le logiciel peut directement s’ installer dès le branchement de la Webcam et permet notamment d’effectuer des enregistrements sur plusieurs sources différentes (même depuis des appareils non Logitech), de capturer des vidéos verticales pour l’affichage mobile ou sur les réseaux sociaux, d’incruster du texte en direct, ou encore d’appliquer des filtres.

La C920 HD Pro est aussi ultra flexible sur n’importe quelle plateforme, car compatible avec Windows, Mac et même ChromeOS

