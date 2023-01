Ce disque dur externe Seagate de 4 To n’est qu’à 85 € pour les soldes d’hiver

Actuellement, des équipementiers informatiques proposent diverses solutions de stockage externe. Parmi eux, il y a Seagate, dont certains modèles emblématiques sont au rabais pour les soldes. Le Seagate Expansion 4 To en fait partie. Sur Rakuten, cet excellent modèle passe de 129,99 euros à 84,99 euros.

De toutes les solutions de stockage, les disques durs externe affichent le meilleur rapport capacité/prix. Certes, moins performants que les SSD, ils sont également multi support. Parmi les modèles fiables, il y a le Seagate Expansion 4 To qui est actuellement à -35 % pour les soldes.

Qu’attendre du Seagate Expansion 4 To ?

4 000 Go de stockage

Un débit maximal de 190 Mo/s

Compatible PC et macOS

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Seagate Expansion 4 To est maintenant disponible en promotion à 84,99 euros avec le code promo ORDI15 chez Rakuten.

Un HDD compact de grande capacité

Le Seagate Expansion 4 To est un disque dur externe peu encombrant que vous pouvez aisément emmener partout avec vous. Ses 115,3 x 80 x 12,6 mm et son poids de 159 g le rendent facile à manipuler. Il s’agit d’un HDD plug and play qui vous permettra de stocker différents fichiers d’un volume total de 4 000 Go. Pour passer d’un support à un autre, vous n’aurez pas à installer quoi que ce soit.

Ce modèle prend en charge aussi bien macOS que Windows. Si le stockage de votre ordinateur se sature, tous vos contenus numériques, que ce soit vos souvenirs (photos/vidéos), vos jeux (PC, PlayStation, Xbox, etc.) et vos sauvegardes, vos documents personnels ou vos logiciels/applications, seront bien conservés avec ce HDD.

Une bonne vitesse de transfert

Si les disques durs externes classiques ne rivalisent pas avec les SSD en termes de débit, le Seagate Expansion 4 To s’en sort tout de même bien avec ses 190 Mo/s. C’est au-dessus du standard des HDD. De plus, la présence de port USB 3.0 va aider à accélérer la vitesse de transfert de données. Bien entendu, ce disque dur peut venir en renfort à votre stockage interne.

Si vous avez effacé par inadvertance des fichiers, vous pouvez toujours les récupérer avec le Rescue Data Recovery Services. Cela vous évite de recourir les services d’un professionnel. Enfin, câble USB 3.0 de 45 cm est fourni avec ce disque dur externe. Ce produit bénéficie également d’une garantie constructeur de deux ans.

