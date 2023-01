Amazon brade l’iPhone 13 (256 Go) à un bon prix pendant les soldes d’hiver

L’iPhone 13 succombe aux promotions des soldes d’hiver et devient plus intéressant grâce à cette remise sur le modèle 256 Go. Il s’affiche désormais à 862,36 euros contre 1 029 euros à son lancement.

On le sait, entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13, les différences sont assez minimes. Il est difficile de recommander l’iPhone 14, quand ce dernier affiche un prix bien plus élevé, pour des prestations presque similaires. Son prédécesseur est toujours recommandable, et il a l’avantage de coûter moins cher pendant les soldes. En effet, l’iPhone 13 avec 256 Go de stockage voit son prix baisser sur Amazon et se négocie avec près de 290 euros de moins que l’iPhone 14 avec la même quantité de stockage.

Pourquoi choisir l’iPhone 13 ?

Il profite d’une excellente qualité de fabrication

Il offre de belles prestations avec la puce A15 Bionic

De beaux clichés avec son module photo

Sans oublier une autonomie confortable

Sortie au prix de 1 029 euros, l’iPhone 13 avec 256 Go de stockage (RED Product) est actuellement en promotion à 862,32 euros sur Amazon.

Un iPhone qui a toujours de quoi plaire

Avec un prix de plus en plus bas, l’iPhone 13 reste un modèle très intéressant malgré l’arrivée de la quatorzième génération. Il jouit d’un design bien exécuté avec un format rectangulaire agréable à prendre en main. Il dispose aussi d’une diagonale de 6,1 pouces, avec un écran Super Retina XDR toujours limité à 60 Hz, mais la navigation sera quand même très agréable et optimisée.

Au niveau des performances, les différences sont peu visibles. En conservant la puce A15 Bionic, l’iPhone 14 ne possède pas de réel gain de performances face à l’iPhone 13. Ce dernier reste tout à fait apte à gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis, Apple propose généralement plus de cinq ans de mise à jour, il devrait donc tenir un bon moment. Pour le moment, vous pouvez profiter d’iOS 16, avec l’écran de verrouillage personnalisable et ses autres fonctions.

Endurant et un module photo convaincant

La firme de Cupertino continue de faire des progrès sur l’autonomie de ses appareils. L’iPhone 13 devient plus endurant avec 2 heures 30 minutes supplémentaires, par rapport à l’iPhone 12. Ce progrès permet de faire tenir l’appareil une journée complète, même avec un usage plutôt intense. En revanche, il faut toujours faire une croix sur la charge rapide.

Enfin, sur la partie photo, l’iPhone 13 est assez proche de son successeur. On a droit à deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif large et un ultra-large. La seule différence est que l’iPhone 14 apporte de meilleures performances en basse lumière en embarquant le même capteur que le 13 Pro. L’iPhone 13 reste un très bon photophone avec un très bon niveau de détails.

Voici notre test sur l’iPhone 13 si vous souhaitez en savoir plus.

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

