Le Xiaomi Poco F4 est un smartphone puissant, mais abordable grâce aux soldes

Filiale de Xiaomi, Poco nous a habitué à des modèles entre le haut du milieu de gamme et l'entrée de gamme premium. Avec son F4, le constructeur chinois retrouve la bonne formule pour faire mouche. Ce récent flagship killer est favorablement salué par les critiques. Pour les soldes, Xiaomi réduit le prix du modèle 6 + 128 Go, de 399 euros à 309 euros avec un code promo.

Un bon smartphone au bon prix, Poco en a fait sa marque de fabrique. Depuis la première génération de la gamme F, le constructeur n'en finit plus de séduire sur chaque itération. C'est le bon moment pour craquer sur le Poco F4, car Xiaomi cède la version 6+128 Go 20 % moins chère pour les soldes d'hiver.

Qu’attendre du Xiaomi Poco F4 ?

Un bon processeur Snapdragon 870 et le GPU Adreno 650

Une dalle AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Une excellente autonomie avec recharge rapide

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Poco F4 est maintenant disponible en promotion à partir de 309 euros avec le code promo POCO70 chez Xiaomi.

Une formule qui se peaufine

Avec le Xiaomi Poco F4, le constructeur chinois cherche à passer un cap. Pour ce faire, la firme l’équipe du performant processeur Snapdragon 870 avec 6 Go de RAM pour 128 Go de ROM. Si la configuration n’est la plus puissante sur le marché, cela a le mérite d’apporter la compatibilité 5G, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. De plus, cela répondra sans ralentissement à vos sollicitations, même certains jeux gourmands. Cerise sur le gâteau, ce smartphone ne chauffe pas même si vous le poussez un peu dans ses retranchements.

Poco change un peu au niveau du design avec des bordures droites et légèrement arrondies sur les extrémités. Cela lui confère un aspect compact et par la même occasion améliore la prise en main. Vous pourrez le manipuler avec une seule main avec ses 75,95 x 163,2 x 7,7 mm pour 195 grammes. La finition est tout sauf bâclée et visuellement, elle renvoie à du haut de gamme.

Endurant et lumineux

Le Xiaomi Poco F4 dispose d’un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. La luminosité quant à elle atteint les 900 nits, ce qui donne lieu à un écran agréablement lumineux. L’affichage est confortable à l’intérieur et à l’extérieur, les informations restent bien visibles. A l’arrière, on a un modèle photo avec un triple capteur photo, dont le principal est à 64 Mpx. La puce graphique tire le meilleur de chaque capteur pour délivrer des clichés de qualité. L’enregistrement vidéo est à 4K@60 fps.

C’est une constante chez Xiaomi, chaque modèle se montre endurant. Le Poco F4 l’est avec sa batterie de 4 500 mAh qui assure une autonomie d’une demi-journée en usage mixte. La recharge se fait à travers un port USB-C. Bien entendu, la recharge rapide est de la partie avec la charge turbo de 67 W. Cette dernière met un peu plus d’une demi-heure pour récupérer 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F4.

