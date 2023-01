Le prix du MacBook Air 2022 M2 est de plus en plus bas grâce aux soldes d’hiver

Ce n’est pas la première réduction que l’on aperçoit pour le MacBook Air 2022 équipé de la puce Apple M2. Mais, grâce à une remise de 10 % sur Amazon, il est proposé pour 1 349 euros au lieu de 1 499 euros à sa sortie.

Deux ans après la sortie du MacBook Air 2020, Apple renouvèle son best-seller en apportant non seulement une puce plus puissante, mais aussi un tout nouveau design. Le MacBook Air 2022 ne fait pas l’unanimité en raison de son prix trop élevé à sa sortie, et le MacBook Air 2020 toujours proposé dans le catalogue d’Apple, reste un très bon PC portable. Aujourd’hui, c’est avant tout grâce à une remise de 150 euros que le modèle 2022 devient plus recommandable.

Le MacBook Air 2022, c’est quoi ?

Un design repensé et un écran bien calibré

La puissance de la puce M2

Une machine très endurante et silencieuse

Avec un prix barré à 1 499 euros, le MacBook Air 2022 M2 est en ce moment plus accessible : il est affiché à 1 349 euros sur Amazon.

Le MacBook Air 2022 fait peau neuve

Après sans réel changement esthétique depuis 2008, Apple revoit totalement le look de son MacBook Air 2022. Il hérite du design des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces et prend une forme plus moderne. On retrouve des bords amoindris autour de l’écran, une encoche, un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Notons aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran.

Le modèle de 2022 offre des finitions exemplaires, qui font le succès des appareils portables de la marque. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable. Au niveau de l’affichage, Apple propose une dalle non pas Oled ou mini-Led mais un écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Il sera très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Cependant, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

Une machine qui en a dans le ventre

Dans les entrailles du PC portable, on découvre la récente puce M2 d’Apple. C’est une machine silencieuse, idéale pour consulter du contenu et suffisamment performante pour travailler sans peine. Néanmoins, lors de notre test, nous avons pu constater une baisse en performance quand il a chaud, mais il reste parfaitement fluide, même dans ce contexte.

Pour tenir la cadence, Apple ne lésine pas sur la partie autonomie. Le MacBook Air M2 vous accompagnera des heures durant sans jamais perdre en fluidité. Une autonomie largement supérieure à la plupart des PC portables. Il se recharge via le fameux port MagSafe qui fait un retour remarqué. Ce dernier a la particularité d’être magnétique et de se détacher aisément.

Pour en découvrir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur le MacBook Air 2022 M2.

