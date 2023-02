Cette batterie externe sans fil Samsung n’est pas gratuite, mais elle vaut le coup à ce petit prix

Même si elle n'est pas gratuite, comme c'est souvent le cas avec un autre modèle de la marque sud-coréenne, la batterie sans fil de Samsung permet de récupérer plus vite de l’énergie sur votre smartphone avec sa puissance de 25 W. Aujourd’hui, elle revient à seulement 19 euros contre 65 euros habituellement.

Si nos téléphones sont de plus en plus endurants côté autonomie, ou que certains bénéficient de chargeur rapide, il est toujours intéressant d’avoir une batterie externe lorsqu’on n’est pas à proximité d’une prise. Le constructeur Samsung a un catalogue bien fourni, et l’une d’elle est bien pratique puisqu’en plus d’être peu encombrante même avec ses 10 000 mAh, elle propose la charge rapide. En ce moment, son prix vient à chuter sous les 20 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir de cette batterie

Sa petite taille, facile à transporter

Une capacité de 10 000 mAh

Une charge rapide de 25 W

D’abord, à 65,99 euros, puis remisée à 39 euros, la batterie externe sans fil Samsung 25 W se négocie à 19 euros seulement sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu’au 31/03.

Une batterie petite et pratique

Cette batterie externe de chez Samsung offre des dimensions compacts et n’est pas plus grosse qu’un smartphone pour ainsi être mise dans une poche facilement. Esthétiquement, elle mise sur la sobriété avec un revêtement argenté passe-partout.

Sa petite taille ne doit cependant pas laisser penser que sa capacité est limitée, car elle propose un accumulateur de 10 000 mAh pour recharger tous vos appareils. À titre d’indication, et selon la marque, elle permet de recharger par deux fois entièrement un smartphone.

Et qui se charge rapidement

Cette batterie externe intègre un système de recharge par induction directement accessible sur la surface de l’appareil. Vous allez donc pouvoir recharger n’importe quel appareil compatible avec la chargeur Qi, comme votre smartphone, votre montre connectée, ou bien des écouteurs sans fil.

Le gros avantage de cette batterie, est qu’elle délivre une puissance de 25 W. Elle ne pourra être atteinte si vous chargez deux appareils en même temps. En revanche, Samsung privilégie tout de même son propre matériel, tandis que la charge reste bloquée à 15 W pour les appareils des autres marques. Quant à la connectique, elle est équipée d’un port USB-A et d’un port USB-C prévu pour la recharge de la batterie elle-même, sans oublier le câble pour la brancher.

