RED déploie un nouveau forfait mobile 160 Go pour contrer Bouygues Telecom

RED a pour habitude de remodeler ses forfaits pour mieux satisfaire sa clientèle et, surtout, s'adapter à la concurrence du marché. L'opérateur vient alors d'annoncer une nouvelle offre sans engagement de 160 Go à seulement 15,99 euros par mois. Cerise sur le gâteau, le prix ne bouge pas après un an.

Si votre forfait mobile arrive à son terme et que vous voulez vous informer sur ce que les autres opérateurs proposent, la nouvelle offre mobile de RED by SFR peut vous intéresser. En effet, l’opérateur vert a lancé un nouveau forfait avec 160 Go de 4G, avec un prix qui ne change pas après la première année.

Qu’attendre du forfait 160 Go de RED ?

160 Go de données 4G en France

23 Go/mois de données en EU/DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait mobile de 160 Go de RED est disponible pour 15,99 euros par mois. Ce tarif ne changera pas après la première année.

Un forfait à gros volume

Si vous êtes un gros consommateur de données, le forfait à 160 Go de RED a de quoi vous satisfaire. C’est tout de même plus de 5 Go par jour à utiliser. Avec un tel volume, vous pouvez vous faire plaisir : naviguer sur internet, vous connecter à vos réseaux sociaux, faire des appels vidéo, streamer, etc. Vous pouvez même vous payer le luxe de partager votre connexion à vos proches si la situation l’impose. Certes, cette offre est en 4G, mais avec 3 euros de plus, vous bénéficierez de la 5G en option si vous le désirez.

De même, si vous devez vous déplacer à l’étranger, en l’occurrence dans la zone Euro ou dans les DOM, vous ne serez pas démuni parce que vous bénéficierez d’une enveloppe de 23 Go. Si vous souscrivez à la 5G, c’est de l’ordre de 30 Go/mois, dont 20 Go pour la Suisse, Canada, États-Unis et Andorre. Ainsi, vous resterez connecté lors de tous vos déplacements.

Un forfait mobile sans engagement

Ce qui est bien avec le forfait mobile de 160 Go de RED c’est que c’est sans engagement. De plus, le prix reste inchangé après la première année. Vous allez également profiter de la qualité du réseau mobile 4G et 5G de SFR. Bien entendu, vous pouvez appeler 24h/24 vers tous les numéros fixes et mobiles et envoyer des SMS ou MMS en illimité en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Cela dit, vous devez savoir que chaque appel ne doit pas excéder les trois heures. Au-delà de ce délai, l’opérateur va tout simplement couper votre appel. De même, les appels, SMS et MMS illimités ne concerneront que 200 destinataires de votre choix. Enfin, s’il venait à arriver que vous avez dépassé les 160 Go, vous avez la possibilité de recharger une seule fois (50 Go à 10 euros) dans le mois.

Pour conserver votre numéro

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

