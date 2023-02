Les soldes sont terminés : voici le TOP 7 des meilleures offres encore disponibles

Les soldes d’hiver 2023, c'est fini ! Pourtant, plusieurs offres sur des produits Tech populaires sont encore activées chez les différents e-commerçants, très pratique pour celles et ceux qui ont raté le coche.

Après un mois intense de promotions, les soldes d’hiver 2023 se sont terminés ce mardi 7 février. Si certains ou certaines d’entre vous n’avez pas eu l’occasion de suivre les diverses offres au cours de cette période, nous vous avons concocté une sélection de produits toujours bradés.

Les offres des soldes toujours disponibles

TV LG OLED48A2 : un petit TV Oled abordable

Parmi les derniers téléviseurs présentés par LG, la gamme A2 est tout simplement la porte d’entrée aux TV Oled pour les budgets plus restreints. Il faut bien sûr s’attendre à quelques concessions, mais globalement, on retrouve le savoir-faire de la marque. Le modèle que l’on présente et celui avec une diagonale de 48 pouces. Une petite télé idéale pour les petits intérieurs et suffisante pour visionner vos contenus grâce à sa dalle Oled offrant des contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

Le LG 48A2 fournit une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR, et est aussi compatible avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision. Côté audio, on a droit à un son immersif grâce à la compatibilité avec Dolby Atmos. Pour abaisser le prix de la facture, le modèle A2 se limite à une dalle à 60 Hz et ne disposent d’aucune connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120Hz. Toutefois, le TV de LG propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et bien entendu, on retrouve WebOS et tous ses avantages.

Habituellement à 999 euros, le téléviseur LG OLED A2 en 48 pouces se trouve actuellement en promotion à 699 euros sur le site Rue du Commerce.

iPhone SE 2020 : l’expérience iOS sans payer le prix fort

L’iPhone SE 2020 s’est récemment fait remplacer par le modèle 2022, mais peut s’avérer être une bonne solution pour qui souhaite s’essayer à l’expérience iOS, après des années sous Android. Il propose certes un design daté, mais pourra plaire aux plus nostalgiques d’entre vous et surtout à celles et ceux qui préfèrent les formats compacts. Conseillé un iPhone datant de 2020 n’est pas une mauvaise chose, puisque la firme de Cupertino est réputé pour proposer un suivi logiciel d’une durée de 5 ans.

Son petit format cache la puce A13 Bionic, une puce qui en a encore dans le ventre et assure une expérience utilisateur fluide au quotidien. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pourrez profiter de la dernière mise à jour iOS 16 avec certaines de ses nouveautés. Limité à un capteur, il manquera de polyvalence, mais arrive à offrir de beaux clichés de jour. Quant à l’autonomie, il faudra compter une journée, voire moins si vous avez une utilisation intensive.

Pour en savoir plus, découvrez notre test sur l’iPhone SE 2020.

Vendue à sa sortie au prix de 539 euros, la version 128 Go de l’iPhone SE (2020) se négocie en ce moment à 399 euros sur Cdiscount dans son coloris Red Product.

Le modèle 2022 bénéficie également d’une promotion et passe de 559 euros à 508 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy S22 : le plus abordable des fleurons de 2022

Le Samsung Galaxy S22 se trouve à présent au second plan avec l’arrivée des Galaxy S23. Il reste recommandable notamment pour son design premium, et son petit écran de 6,1 pouces Amoled en Full HD+ (soit 2 340 x 1 080 pixels) et son taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Au quotidien, les applications gourmandes tourneront sans accroc en dehors des jeux qui connaissent quelques ralentissements avec les graphismes poussés au maximum. Android 12, avec l’interface One UI 4, promet de son côté une expérience utilisateur bien fluide.

L’autonomie est assez moyenne, puisque la batterie de 3 700 mAh ne permettra pas au smartphone de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. On se consolera avec la charge rapide (jusqu’à 25W) et la charge sans fil, qui seront bien présentes, mais il faudra veiller à garder son chargeur près de soi, au cas où. Quant à la photo, on droit à une belle polyvalence, avec une mention spéciale pour le bon niveau de détails repéré sur les clichés capturés par le capteur principal.

Pour plus d’informations : voici notre test sur le Samsung Galaxy S22.

D’abord proposé à 859 euros, le Samsung Galayx S22 est disponible en promotion à 623 euros sur le site Ubaldi.

Apple Watch Series 8 : un suivi sportif et santé maîtrisé

Dernière-née des wearables Apple, la Series 8 reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 7 et apporte quelques améliorations mineures. Comme la détection de chute, qui permet d’alerter vos proches ou les secours si vous restez immobile au sol trop longtemps. Et maintenant, elle peut aussi détecter des chutes à vélo. Autre nouveauté : elle propose un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version serait en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation.

Autrement, la Series 8 reprend la formule gagnante des modèles précédents, avec un boîtier au format carré de 41 mm, et un écran robuste capable de résister aux chocs grâce à sa conception un peu plus robuste. D’ailleurs, grâce à l’affinement des bordures, la zone de l’écran est bien plus large et le confort est bien présent pour la navigation.

Si vous souhaitez avoir plus de détails, voici notre test sur l’Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est sortie au prix de 499 euros. Cependant, pour la fin des soldes, la montre connectée d’Apple est en promotion à 439 euros sur Amazon.

En alternative moins chère, on retrouve l’Apple Watch SE 2022 à 269 euros au lieu de 299 euros, pour le modèle 40mm, GPS.

iRobot Roomba i7+ : une station de vidage pour que vous n’ayez à vous préoccuper de rien

Le Roomba i7+ est un aspirateur robot premium de la marque iRobot. En plus d’assurer une aspiration puissante pour eliminer les poussières, il possède un atout supplémentaire, celui d’être vendu avec une station de vidage. Cela va permettre au robot de vider les saletés collectées de façon autonome pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours.

Il est aussi capable de cartographier votre domicile à l’aide d’une caméra et un capteur de proximité, qui servira notamment à gérer les obstacles. Les plans ainsi enregistrés seront tous accessibles sur l’application dédiée. Cette dernière donne la possibilité de planifier des heures de passage lorsque vous êtes chez vous ou dehors, choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones. Toutefois, il faudra se contenter d’un nettoyage express en 60 minutes si vous avez une grande surface.

Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre test complet sur l’iRobot Roomba i7+.

Vendu à sa sortie à 1199 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique est aujourd’hui bien plus accessible et se négocie à 549,99 euros sur Amazon.

Realme Buds Air 3 : des true wireless à réduction de bruit abordables

Après une très bonne paire d’écouteurs, Realme revient à la charge avec les Buds Air 3. Ces derniers s’inspirent des Buds Air 2, et ont de nombreuses qualités à faire valoir, comme la présence de la réduction de bruit. Cette dernière n’est évidemment pas à la hauteur des cadors du marché, mais celle offerte par Realme se défend très bien et arrive au niveau d’écouteurs qui sont proposés à un tarif plus élevé. Le véritable atout de ces écouteurs est qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Niveau confort, les écouteurs intra-auriculaires sont très agréables à porter, grâce à leur légèreté — 4,2 g par écouteurs. Ils offrent un bon maintien et sont certifiées IPX5 pour résister à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration. Quant à l’autonomie, les Buds Air 3 peuvent tenir jusqu’à 5 h 30 avec la réduction de bruit active et jusqu’à 7 heures sans, ce qui est dans la moyenne. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 22 heures avec l’ANC, et jusqu’à 30 heures sans. Pour la recharge, elle se fait complètement en un peu plus de 40 minutes pour les écouteurs.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur les Realme Buds Air 3.

Au lieu d’un prix barré à 79,99 euros, les Buds Air 3 de Realme se négocient à moins de 50 euros sur Amazon, soit près de 40 % de réduction.

MicroSD Samsung Evo Select : idéale pour une caméra GoPro ou une Nintendo Switch

La microSD Evo Select de Samsung propose de bonnes performances. Avec la certification A2, la microSD propose des débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Surtout, cette configuration assurera de très bonnes performances lors du lancement d’applications. Avec 512 Go de stockage, elle vous permettra aussi d’augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch par exemple, fixé à 32 Go ou 64 pour la version OLED, ou votre Steam Deck. Vous allez pouvoir installer davantage de jeux sur votre console, ou encore stocker des applications sur votre smartphone ou tablette Android.

Avec sa certification V30 et UHS 3, la carte de Samsung vous permet facilement de tourner et d’enregistrer des vidéos en UHD 4K à 60 images par seconde directement. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec.

Habituellement à 76 euros, la microSD Samsung Evo Select avec 512 Go de stockage bénéficie de 36 % de remise et s’affiche à 48,99 euros sur le site Amazon.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.