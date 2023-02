Ce modèle de l’iPad Air M1 d’Apple se négocie avec 200 € de moins sur Amazon

L'iPad Air est une bonne alternative à la version Pro et depuis 2022, d'autant plus depuis qu'elle laisse aussi la puce Bionic au profit de la M1, pour devenir encore plus performante qu'avant. Aujourd'hui, on trouve la version 256 Go (uniquement Wi-Fi) de la tablette avec 20 % de réduction.

Depuis son arrivée, l’iPad Air est une bonne alternative moins chère face au modèle plus premium de la gamme. Moins onéreuse, elle copie le design de la version Pro et se rapproche un peu plus d’elle en termes de performances. Le modèle 2022 a eu droit à la fameuse puce M1 maison. Les performances s’en voient ainsi augmentées. Elle peut ainsi rivaliser avec l’iPad Pro de 2021 sur bien des points et est capable de remplacer un ordinateur dans le cas de nombreux usages. Et, en ce moment, son prix devient plus intéressant grâce à cette remise de 200 euros sur le modèle 256 Go.

Ce qu’on apprécie de l’iPad Air 2022

Ses finitions impeccables

D’excellentes performances permises par la puce M1

La caméra FaceTime avec cadre centré

Vendu d’abord à 989 euros, l’iPad Air M1 (2022) dans sa version 256 Go et WiFi voit son prix baisser à 789 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad Air M1 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPad Air M1 (2022) au meilleur prix ?

Un design similaire à la génération précédente

La version 2022 de l’iPad Air adopte le même design que la version précédente, avec son châssis en aluminium aux coins arrondis et ses finitions exemplaires. Bien sûr, les bordures restent toujours moins fines que celles du modèle très haut de gamme, mais le design est soigné. Avec ses dimensions et son poids de 460 g, l’iPad Air offre une bonne prise en main.

L’écran Liquid Retina de 10,9 pouces propose une définition de 2360 × 1640 pixels et dispose d’un revêtement antireflet. La fonction TrueTone ajuste la luminosité et la balance des blancs à la lumière ambiante, afin de réduire la fatigue visuelle. Malheureusement, le taux de rafraîchissement de l’écran n’atteint pas les 120 Hz comme sur l’iPad Pro et reste bloqué à 60 Hz. Une performance néanmoins suffisante pour la plupart des tâches.

Idéale pour la productivité

Elle est toujours compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. D’ailleurs, pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, semblable à celui de l’iPad Pro, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose Touch ID situé sur la tranche, pour plus d’ergonomie.

Côté photo, l’iPad Air 2022 propose un nouveau capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. La qualité est évidemment améliorée, et la fonction Cadre Centré pour les appels visions est de la partie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Un modèle plus booster au niveau des performances

Là où l’iPad Air se rapproche un peu plus de la tablette Pro, c’est à l’intérieur de la machine. Après s’être cantonné à la puce Bionic sur ce modèle, Apple introduit la puce M1 sur la série 2022 de l’iPad Air. Elle vous délivre une puissance déjà aperçue sur les MacBook ou même les iPad Pro.

Depuis l’iPad Pro est passé sur la puce M2, mais l’iPad Air de 2022 est l’assurance d’avoir une tablette réactive. Sa puce M1 apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 60 % plus rapide au niveau des performances de son CPU et deux fois plus efficaces au niveau des performances graphiques par rapport au modèle précédent. L’iPad Air intègre également une compatibilité 5G optionnelle. Quant à son autonomie, l’iPad Air est plutôt endurant et peut tenir jusqu’à deux jours avec une utilisation intensive. On peut lui reprocher sa charge pas vraiment rapide, mais il ne vous lâchera pas de sitôt.

Pour plus d’informations, découvrez notre test complet sur l’Apple iPad Air M1 (2022).

Envie d’une tablette moins chère ?

Si vous souhaitez investir dans une tablette tactile, plus abordable, vous pouvez découvrir nos recommandations sur les meilleures tablettes pas chères afin de vous aider dans votre choix.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).