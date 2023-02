Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max profitent d’une remise inédite chez la Fnac et Darty

Rares sont les promotions sur la gamme Pro des iPhone, et pourtant les e-commerçants français Fnac et Darty baissent le prix des iPhone 14 Pro et Pro Max lors d'une vente flash et vous fait économiser 100 euros tout ronds.

La prochaine génération d’iPhone fait déjà l’objet de quelques rumeurs, et augurent de belles choses. Toutefois, il est encore un peu tôt, car leur arrivée est prévue courant septembre 2023. Les iPhone 14 Pro et Pro Max constituent donc à l’heure actuelle les meilleurs smartphones de la marque. Même avec son prix en hausse, la quatorzième génération apporte son lot de nouveautés, comme son encoche qui laisse place à une pilule appelée Dynamic Island ou encore le mode Alway-On Display ainsi qu’un nouvel objectif photo de 48 mégapixels. La gamme Pro est intéressante, mais elle le devient davantage avec cette vente flash du jour.

Quelques mots sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

Une dalle Oled de 6,1 pouces et 6,7 pouces à 120 Hz

La pilule et ses fonctionnalités

Une puce performante : A16 Bionic

Sans oublier une autonomie solide

L’iPhone 14 Pro dans sa version 128 Go est sortie au prix de 1 329 euros, mais actuellement, on le trouve en promotion à 1 229 euros chez la Fnac et Darty. Si vous souhaitez plus de stockage, les autres modèles bénéficient également de 100 euros de réduction.

Si vous êtes plus intéressés par la version Max de l’iPhone 14 Pro, il se négocie à partir de 1 379 euros (128 Go) contre 1 479 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Des nouveautés appréciables

À première vue, les iPhone 14 Pro et Pro Max ne changent pas réellement de design comparé à la génération précédente. On retrouve des finitions impeccables avec des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli réussi. C’est une fois allumé que les changements se voient : la quatorzième génération des iPhone Pro dévoile désormais une pilule, « Dynamic Island », pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID. Elle s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

Côté écran, selon le modèle choisit, vous aurez droit à un écran Oled d’une diagonale de 6,1 pouces ou 6,7 pouces pour le 14 Pro Max, avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz. Les deux dalles offrent des couleurs très fidèles, une bonne luminosité et le mode Always-On Display. Sur la partie photo, des changements sont aussi à noter. Les deux modèles proposent un objectif téléphoto et surtout une résolution de 48 mégapixels pour le capteur principal. Ce dernier permet un zoom x2 en numérique et des photos toujours aussi impeccables. La vidéo offre aussi une stabilité de tous les instants.

La gamme Pro boostée

En termes de performances, la gamme Pro fait mieux que les iPhone 14 classique, puisqu’elle bénéficie de la nouvelle puce A16 Bionic. Ce smartphone permet de faire tourner des logiciels à très haute intensité sans broncher. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

Enfin, côté autonomie, Apple est à nouveau un bon élève. La version Pro Max dispose d’une plus grosse batterie et se montre plus endurant que son confrère. Néanmoins, même en cas d’utilisation poussée de votre téléphone, les deux modèles sont capables de tenir une journée à l’aise, malgré l’Alway-On activé. Quant à la recharge, aucun des deux se démarque. Il faut compter entre 1 h 45 et 2 heures pour récupérer la totalité de l’énergie de la batterie.

Si vous souhaitez en savoir plus :

Apple face à la concurrence

Pour comparer l’iPhone 14 Pro et Pro Max avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

