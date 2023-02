Ce forfait mobile avec 130 Go de 5G est 50 % moins cher, et pas que la première année

Pour profiter d'un forfait mobile avec un paquet de données mobiles, pas cher et sans engagement, vous devriez vous adresser à NRJ Mobile. Dans la guerre de la meilleure offre mobile, l'opérateur a dégainé une promotion de 50 % sur son forfait 5G de 130 Go, habituellement proposé au prix de 24,99 euros par mois. En ce moment, vous pouvez y souscrire pour la modique somme de 12,99 euros par mois.

Les opérateurs de réseau mobile virtuel prennent une plus grande place sur le marché des télécoms grâce à des offres particulièrement attractives et le plus souvent sans engagement. NRJ Mobile en fait partie et en ce moment, son forfait mobile 5G de 130 Go de données mobiles voit son prix divisé par deux, et pas seulement la première année.

Prendre un abonnement chez NRJ Mobile, c’est :

Sans engagement

130 Go de data et 25 Go depuis l’Europe et les DOM, en 5G

Appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’UE

Au lieu de 24,99 euros par mois habituellement, le forfait 5G de 130 Go de NRJ Mobile est maintenant disponible à 12,99 euros par mois.

Ce qu’il faut savoir du forfait 5G de NRJ Mobile

NRJ Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel appartenant à Bouygues Télécom depuis le 31 décembre 2020, il bénéficie de ce fait de la qualité du réseau mobile de Bouygues. Si vous êtes abonné au forfait NRJ Mobile, vous pouvez donc vous rendre auprès des infrastructures de Bouygues partout en France et dans les DOM mais aussi auprès de ses partenaires à l’étranger.

Le gros avantage de ce forfait est que vous pourrez profiter d’une connexion haut débit grâce à l’enveloppe 5G de 130 Go, de quoi binge-watcher tranquille où vous voulez. C’est également utile pour travailler avec votre laptop en plein air grâce au partage de connexion. Si d’aventure vous arrivez au terme de votre enveloppe, vous ne serez facturé d’aucun supplément mais le débit de données sera très fortement réduit.

En plus de l’enveloppe 5G de 130 Go, vous bénéficiez d’une enveloppe 4G de 25 Go à utiliser depuis les DOM et les pays de l’Union Européenne, histoire de partager le maximum de stories sur vos vacances. Enfin, vous bénéficiez des appels et des SMS/MMS en illimité sur tout le territoire français et les pays de l’UE.

Comment souscrire au forfait 5G de NRJ Mobile ?

C’est simple comme bonjour. Il suffit de choisir l’offre qui vous convient et de renseigner vos coordonnées. Vous devez également adresser des documents justificatifs : un scan de votre carte d’identité, de votre RIB et d’un justificatif de domicile. Vous serez ensuite facturé de 10 euros en plus du premier mois d’abonnement pour votre nouvelle carte SIM. L’ouverture de votre compte et l’accès aux services de NRJ Mobile s’effectue dans les trois jours ouvrés à compter de la date de souscription.

Comme c’est sans engagement, vous pouvez tout à fait résilier votre abonnement avant que le prix ne revienne à ce qu’il était. Nous avons même mis en place un outil afin que vous vous souveniez de la date de fin de votre promotion.

Notez que vous serez facturé de 10 euros supplémentaires lors de la souscription pour votre nouvelle carte SIM triple découpe.

Comparer avec les meilleurs forfaits mobiles sans engagement

Afin de comparer le forfait 5G de NRJ Mobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 5G.

