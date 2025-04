Ce forfait Sosh de 200 Go est probablement la meilleure offre 4G du moment

Un forfait Sosh à moins de 10 € avec une enveloppe data aussi généreuse sur le réseau Orange, c’est clairement l’un des bons plans du moment. Reste à voir plus en détail à quels profils il s’adresse et pour quels usages il se révèle le plus pertinent.

Sosh commercialise un forfait à moins de 10 euros incluant 200 Go de 4G, idéal pour exploiter pleinement le réseau mobile d’Orange. Streaming, visioconférences, réseaux sociaux ou navigation intensive : cette enveloppe permet tous les usages sans restriction. Selon les résultats de notre comparateur de forfaits, il figure parmi les offres 4G les plus intéressantes du moment.

Que propose ce forfait Sosh ?

200 Go de 4G sur le réseau d’Orange

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

20Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM

Carte SIM ou eSIM

En ce moment le forfait Sosh est à 9,99 euros par mois pour 200 Go de 4G, sans engagement, sur le site de l’opérateur.

Pourquoi cette offre mérite l’attention ?

Avec 200 Go pour moins de 10 euros, ce forfait Sosh se distingue par sa générosité… mais aussi par le réseau sur lequel il repose. Si l’enveloppe data impressionne, c’est surtout la fiabilité de la 4G d’Orange qui fait la différence. À l’heure où la 5G est encore inégalement déployée, cette offre permet déjà de couvrir l’ensemble des usages quotidiens — streaming, visio, navigation intensive — avec une excellente stabilité et des débits largement suffisants. Une rare combinaison entre volume, qualité réseau et prix abordable.

Avec 200 Go, il est possible de regarder plusieurs dizaines d’heures de vidéos en streaming, d’enchaîner les visioconférences, de jouer en ligne, de naviguer sans compter et de rester actif sur les réseaux sociaux au quotidien. Une enveloppe largement suffisante pour couvrir tous les usages mobiles, même intensifs.

Un forfait complet pour rester connecté partout

Au-delà de son enveloppe généreuse de 200 Go, ce forfait Sosh intègre aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi qu’en Europe. Une solution complète qui permet de rester joignable partout sans coût supplémentaire, même en déplacement occasionnel à l’étranger.

Compatible eSIM et accessible sur tous les mobiles récents, ce forfait prend également en charge la messagerie RCS, enrichissant l’expérience SMS pour ceux qui disposent d’un smartphone compatible.

Cependant, pour ceux qui recherchent une offre compatible 5G, notre comparateur de forfaits permet de retrouver les meilleures options disponibles, tout comme ce tableau qui présente les trois offres les plus intéressantes du moment.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 200 à 2500 Go Appels illimités 200 Go – 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G spécial Voyage

350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.