Ce forfait à 8,99 € inclut ce que d’autres réservent à leurs clients premium

Un forfait 150 Go Ă prix rĂ©duit, sans engagement, et compatible 5G. L’offre SĂ©rie Free est l’une des plus gĂ©nĂ©reuses du moment sur le segment des forfaits sans engagement.

Free remet en avant sa Série Free, un forfait mobile sans engagement incluant 150 Go de data en 5G. Cette offre s’adresse aux utilisateurs exigeants côté data. Pour ceux qui souhaitent comparer les alternatives, notre comparateur de forfaits mobile est mis à jour régulièrement pour vous aider à trouver les meilleures offres.

La SĂ©rie Free en bref :

150 Go de data en 5G/4G en France métropolitaine

30 Go en 4G depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe/DOM

Application TV OQEE incluse, pour accéder à ses chaînes TV partout

Le forfait série Free est actuellement proposé à 8,99 euros par mois pendant 1 an, sans engagement, sur le site de Free.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free

Série Free 150 Go 8.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois MistralAI inclus Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits mobile

Ce qu’il est possible de faire avec 150 Go de data

Avec 150 Go de data, ce forfait couvre largement les usages numĂ©riques du quotidien, y compris les plus gourmands. Streaming vidĂ©o en haute dĂ©finition, navigation prolongĂ©e, appels en visio, tĂ©lĂ©chargements rĂ©guliers : tout passe sans contrainte. L’enveloppe est suffisante pour un usage intensif, sans avoir Ă surveiller sa consommation en permanence.

En 5G, les débits plus élevés ouvrent la voie à des usages plus exigeants comme le cloud gaming, les transferts de fichiers lourds ou le travail en mobilité avec plusieurs applications connectées en simultané. Même sans 5G, le réseau 4G de Free reste performant sur une large partie du territoire, permettant de profiter de cette enveloppe dans de bonnes conditions.

À qui s’adresse cette Série Free ?

Cette Série Free s’adresse à celles et ceux qui cherchent un forfait complet, sans engagement, et à un tarif maîtrisé. Avec ses 150 Go, elle peut aussi bien couvrir un usage intensif au quotidien qu’offrir une solution d’appoint en déplacement ou à la maison. Elle convient parfaitement à un étudiant, un jeune actif ou à toute personne qui veut une offre mobile fiable, sans superflu.

Au bout de 12 mois, le forfait bascule automatiquement sur l’offre premium de Free à 19,99 euros par mois. Celle-ci inclut jusqu’à 350 Go de data en 5G en France et 35 Go utilisables depuis plus de 110 destinations à l’étranger.

L’inclusion de l’application TV OQEE renforce l’intérêt de l’offre : elle permet d’accéder à une centaine de chaînes en direct, directement depuis un smartphone ou une tablette. Pratique pour suivre un match, une émission ou les infos en déplacement, sans avoir besoin d’une box ou d’un téléviseur. Un vrai plus pour celles et ceux qui veulent à la fois un gros forfait data et un accès simple à la TV, où qu’ils soient.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 Ă 70 Go Appels illimitĂ©s 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 4.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

250 Go Appels illimités 250 Go en France 26 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.