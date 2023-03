Une manette de GameCube ? Non, des Joy-Con Nintendo Switch, déjà à -10 %

La marque Nyxi a pensé aux amateurs de l'inoubliable Gamecube en concevant des Joy-Con pour Nintendo Switch qui copient le design de la manette de l'ancienne console de Big N. Proposé habituellement au prix de 66 euros, ce modèle rétro peut vous revenir à 59 euros sur le site de la marque grâce à un code promo.

Celles et ceux qui ont découvert les joies du gaming avec la célèbre GameCube se souviennent sans aucun doute de cette manette violette aux lignes arrondies et aux joysticks blanc et jaune. La marque Nyxi a souhaité faire plaisir à ces nostalgiques en lançant des Joy-Con pour Nintendo Switch qui reprennent exactement ce design rétro. Cette manette marque ainsi des points grâce à son look, mais aussi grâce à ses joysticks garantis sans drift. Pour la tester, le moment semble tout choisi puisqu’un code promo de -10% permet de faire baisser son prix de lancement.

Les points forts de la manette Nyxi style Gamecube

Un design « Gamecube style » très fidèle

Des joycons garantis sans drift

Un modèle massif, mais léger

Proposé pour le lancement à 66,34 euros, le joypad Nyxi Wizard pour Nintendo Switch est désormais affiché à 59,70 euros sur le site de Nyxi grâce à notre code promo GAMECUBE4EVER.

Une manette Gamecube, mais pour Switch

Les possesseurs d’une Nintendo Switch pourront donc troquer leurs Joy-Con classiques contre ce joypad Nyxi Wizard qui copie très bien le design des manettes de la regrettée GameCube. On a ainsi droit à des Joy-Con violets dotés de petits manches comme sur une manette classique. Les joysticks blanc et jaunes sont bien présents ici, de même que les boutons de commande que l’on pouvait trouver sur le modèle accompagnant la GameCube. Sur la manette Nyxi, ils sont même rétroéclairés, ce qui rendra l’expérience plus agréable. Mais attention, la configuration de ces boutons sera la même que celle que l’on trouvait sur la manette Gamecube : elle différera donc de celle des Joy-Con de la Nintendo Switch.

Vous l’aurez sûrement constaté : ces Joy-Con sont bien plus massifs que les modèles plus classiques. Ils prendront donc davantage de place dans les mains, ce qui est à prendre en compte. Toutefois, et c’est plutôt étonnant, l’ensemble est beaucoup plus léger que les Joy-Con Switch classiques. Seul bémol : cette manette plus légère pourrait aussi être plus fragile.

Des joysticks garantis sans drift

Comme tous les Joy-Con Switch que l’on trouve sur le marché, le modèle proposé par Nyxi peut s’utiliser de différentes façons : branché sur la Nintendo Switch, en manette pro grâce à la pièce qui soude les deux Joy-Con, ou bien en Joy-Con séparés. Mais, le principal argument qui permet à la manette Nyxi Wizard de se différencier des autres, ce sont bien ses joysticks garantis sans drift, ce défaut assez désagréable qui se manifeste par des actions non désirées et de fausses interactions en jeu, comme des personnages qui se déplacent seuls alors qu’on ne touche aucun joystick.

En effet, Nyxi a misé sur des joysticks Hall Effect, qui utilisent des aimants et un conducteur électrique qui permettent aux composants des joysticks de ne jamais se toucher. Ainsi, les capteurs ont moins de risques de s’user à long terme et de causer cet effet de drift, très courant sur les joysticks Switch. Par ailleurs, sachez que vous pourrez changer les anneaux entourant les joysticks. Vous aurez le choix entre un anneau rond ou un anneau octogonal. Le premier sera particulièrement utile pour les jeux de course où la précision est de mise, tandis que le second sera tout à fait adapté aux jeux de combat pour positionner rapidement et avec précision la direction de l’attaque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le modèle de Nyxi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes compatibles Nintendo Switch en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.