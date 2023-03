Minor III : ces écouteurs atypiques signés Marshall coûtent près de 25 % de moins

Spécialiste des amplis et enceintes, Marshall propose des écouteurs ouverts, les Minor III. Ces oreillettes ne sont pas sans défaut, mais jouissent de l’expertise de la marque au format miniature. Aujourd’hui, on les trouve à 99,99 euros contre 129,99 euros.

Les Marsahll Minor III succèdent à la seconde génération, et viennent couper le câble qui reliait les deux écouteurs pour devenir des true wireless. La marque britannique propose ainsi des écouteurs au format tige rappelant les AirPods, avec d’ailleurs un design ouvert qui ravira les personnes qui n’aiment pas les intra. Ils offrent un son percutant et se négocient aujourd’hui pour moins de 100 euros grâce à cette offre.

Les Marshall Minor III, c’est quoi ?

Des oreillettes non-intra confortables

Une restitution des voix généreuses

Et une bonne autonomie

Initialement à 129,99 euros, les écouteurs sans fil Marshall Minor III bénéficient de près de 25 % de remise et s’affichent dorénavant à 99,99 euros sur les sites Fnac, Darty et Boulanger.

Des écouteurs ouverts au look reconnaissable

Les écouteurs sans fil Marshall Minor III adoptent le traditionnel revêtement texturé de la marque. Avec le coloris noir et les quelques touches couleur laiton, les écouteurs de la firme anglaise sont une réussite esthétique et ne laissent pas indifférent. Même avec leur format ouvert, ils sont faciles à positionner et ne bougent plus une fois dans le conduit auditif, notamment grâce à leur format tige. Après plusieurs heures d’écoute, les oreillettes n’engendrent aucune gêne. À noter, les écouteurs sont certifiés IPX4 et sont donc résistants aux éclaboussures, et donc à la pluie ou la transpiration.

Au sujet de l’autonomie, ces écouteurs ne sont pas les endurants du marché, mais durant notre test, ils ont pu tenir 5 heures 10 à 50 % du volume. Une fois dans le boîtier, les écouteurs se rechargent à 100 % en 1 heure 30 et peuvent être rechargés 4 fois par le boîtier. Ce dernier se recharge en 2 heures environ.

La signature sonore de Marshall dans un petit format

Côté audio, les écouteurs de Marshall offrent un rendu sonore bien charpenté et incisif, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 12 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, les true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais aussi l’aptX pour proposer une qualité audio sans perte et de latence.

Ce modèle n’intègre pas la technologie de réduction de bruit active et propose une isolation passive assez légère dans des environnements bruyants. Une fois que la musique démarre, les bruits de fond dans un environnement calme deviennent imperceptibles. Pour apprécier ces écouteurs, il faut aimer les balances tonales un peu sèches dans le haut du spectre. Les graves se font bien ressentir et les médiums sont bien dosé avec une belle restitution des voix, mais discret dans les aigus.

Pour un avis plus détaillé, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Marshall Minor III.

