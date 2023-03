Quelle trottinette électrique en promotion choisir entre Xiaomi et Ninebot ? (budget 350 € environ)

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique robuste et endurante pour environ 350 euros, les Scooter 3 Lite et KickScooter D28E pourraient bien vous plaire. Mais, entre le savoir-faire de Ninebot et le bon rapport qualité-prix de Xiaomi, que choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer à travers ce comparatif.

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun. Et, s’il est difficile de choisir tant il y a de références sur le marché, se tourner vers l’un des deux modèles présentés de cet article paraissent être une bonne affaire.

Pour environ 350 euros, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite et la Ninebot KickScooter D28E offrent une autonomie correcte, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur. Mais, laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Une conception soignée et robuste sur les deux modèles

Même si ces deux modèles ne sont pas les plus haut de gamme, Ninebot et Xiaomi se sont appliqués à offrir de belles finitions. Du côté de Xiaomi, on fait face à une énième itération qui mise sur un aspect minimaliste avec des câbles rouges. Elle dispose d’un châssis en aluminium et supporte une charge maximale de 100 kg. Elle sera capable aussi de résister aux gouttes de pluie et à la poussière avec sa certification IP 54. La trottinette Ninebot aussi à fière allure avec son cadre métallique rouge vif encadrant le deck. Elle supporte une charge plus élevée (120 kg) et peut braver la pluie, résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Source : Xiaomi

Vous comptez combiner votre trajet sur la route avec les transports en commun ? Alors, la Scooter 3 Lite de Xiaomi semble plus adaptée. La Lite porte bien son nom avec ses 13 kilos recensés sur la balance, elle se veut légère et pratique à transporter. Vous n’aurez donc aucun mal à l’emporter dans les transports, ou encore la glisser dans le coffre d’une voiture. Elle a aussi l’avantage d’avoir un système pliable assez facile pour être moins encombrante. La KickScooter D28E affiche 15,3 kilos, soit 2 de plus que sa concurrente. Elle ne fait ainsi pas partie des plus légères de sa catégorie. Cependant, son système de pliage facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emporter votre trottinette dans les transports publics, ou bien la ranger.

Je possède le modèle D38E, et pour le pliage j’ai rencontré quelques difficultés. Il faut actionner une gâchette, mais celle-ci se montre un peu robuste et nécessite de forcer un peu pour actionner le mouvement de la potence. Il est vrai que cette sécurité perrmet d’éviter que la trottinette ne se replie en plein voyage, mais rend au passage le pliage un peu plus compliqué. Cela s’arrange après plusieurs « pliage ».

Suffisamment puissante pour gravir des côtes

Pour vous déplacer en ville, les deux engins embarquent un moteur d’une puissance nominale de 300 W. Elles vont atteindre une vitesse maximale de 25 km/h facilement, et reste de ce fait dans la limite légale française. Et, si sur votre trajet se dresse une montée, sachez que la D28E est capable de gravir des pentes à environ 15° d’inclinaison contre 14° d’inclinaison pour la Scooter 3 Lite. Sur chacune d’elle, on a droit à trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport qui sont accessibles via l’écran LCD présent sur le guidon, et peuvent-être changés même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie. Ces infos sont aussi consultables depuis l’application Xiaomi Home et Segway-Ninebot. Un mode marche/piéton est aussi disponible pour vous permettre de pousser aisément votre trottinette à vos côtés si cette dernière vient à manquer de batterie.

Le deux roues de Ninebot a l’avantage d’opter pour des pneus plus larges que ceux utilisés sur celle de Xiaomi. La D28E est équipée de pneus avec chambre à air de 10 pouces, contre 8,5 pouces sur la Scooter 3 Lite. Ces pneus offrent un très bon amorti et permettent à la trottinette de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables, et ainsi obtenir une conduite plus douce et plus stable. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent combiné à un frein tambour à l’arrière sur les deux références. Si vous roulez une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur une lumière à l’avant et à l’arrière. Le chemin sera éclairer devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler. Les deux constructeurs n’oublient pas le confort et intègre un plateau assez large et confortable.

Taillées pour les trajets du quotidien

Généralement, la question qui ressort le plus avant l’achat d’une trottinette électrique est : combien de kilomètres par jour vais-je parcourir avec en moyenne ? Eh bien, sachez que les deux appareils tablent sur une autonomie à peu près similaire. Dans les détails, la trottinette de Xiaomi dispose d’un rayon d’action de 20 km grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Il est important de rappeler que ce chiffre a été obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Il faudra donc plutôt compter entre 10 et 15 km, ce qui reste suffisant pour effectuer des courts trajets du quotidien. Pour le temps de charge, il faut compter 4,5 heures — une matinée ou une après-midi pour la recharger à fond.

Celle de Ninebot se démarque légèrement de sa rivale, puisqu’elle offre une autonomie plus confortable. C’est d’ailleurs son appellation qui nous donne l’information, la KickScooter D28E, pour 28 km d’autonomie. Ce score sera forcément amené à changer en fonction de votre conduite. Par exemple, si vous optez pour le mode sport, vous pourrez circuler sur 15 et 20 km. C’est une bonne moyenne pour tenir durant votre trajet du quotidien pour aller au travail, par exemple. Comptez enfin 5 heures pour faire le plein de la batterie.

Xiaomi ou Ninebot ? Quelle trottinette électrique choisir ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts des deux roues électriques, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Pour la légèreté et la compacité, Xiaomi remporte le point. Avec la Scooter 3 Lite vous aurez moins de difficulté à l’emmener avec vous, que ce soit dans la cage d’escalier de votre immeuble, ou bien dans les transports en commun. Son moteur est puissant et permet de rapidement atteindre la vitesse maximale autorisée. La tenue de route est bonne et ce même en cas de freinage d’urgence, mais ses petites roues (à chambre à air) de 8,5 pouces ne suffisent pas à elles seules à absorber les chocs de la route. En l’absence d’amortisseurs, les voies pavées risquent de vous secouer fortement. Et, avec cet engin, l’autonomie est un peu restreinte pour les trajets quotidiens et nécessite de repasser souvent par la case recharge.

La KickScooter D28E quant à elle se délecte de proposer une meilleure autonomie que sa rivale. On est loin des 65 km d’autonomie proposée par sur l’un des modèles haut de gamme de la marque Ninebot, mais avec une vingtaine de kilomètres, vous pourrez partir l’esprit plus serein pour vos trajets. Le confort est de mise avec son plateau large et ses pneus de 10 pouces assure une conduite douce. Avec son cadre solide, la trottinette peut supporter une charge plus importante allant jusqu’à jusqu’à 120 kg, contre 100 kg sur la Scooter 3 Lite. Un argument de plus qui peut faire pencher la balance vers le deux roues conçu par Ninebot.

Si vous n’arrivez toujours pas à faire votre choix entre la trottinette de Xiaomi et celle de Ninebot, nous avons sélectionné pour vous les meilleures trottinettes électriques dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants.

