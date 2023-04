Oui, le tout nouveau Samsung Galaxy A54 bénéficie déjà d’une promotion

Nouvelle référence de chez Samsung, le Galaxy A54 devrait séduire les personnes ne souhaitant pas dépasser les 500 euros pour l'achat d'un téléphone. Bonne nouvelle : aujourd'hui, il se trouve en promotion à 459 euros au lieu de 499 euros au départ.

La gamme Galaxy A de Samsung connaît un franc succès. La marque sud-coréenne a récemment présenté le remplaçant du A53, le Samsung Galaxy A54. Ce nouveau smartphone tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung, tout en conservant un prix contenu ou presque. Le Samsung Galaxy A54 connaît une hausse de prix qui pourrait en freiner plus d’un, mais heureusement aujourd’hui, il coûte 40 euros de moins grâce à ce code promo, valable uniquement aujourd’hui.

Les points forts du Galaxy A54

Son design et son écran proche du haut de gamme

Un meilleur SoC : l’Exynos 1380 avec une bonne réactivité

Plus à l’aise pour les photos de nuit

Petit plus : le suivi logiciel

En vente depuis quelques semaines, le Samsung Galaxy A54 est d’ores et déjà en promotion : au lieu de 499 euros, il passe à 459 euros avec le code RAKUTEN40 sur le site Rakuten via le vendeur Boulanger.

Une montée en gamme qui se fait ressentir

Avec un tarif plus élevé que son prédécesseur, le Galaxy A54 se doit de justifier cette hausse. Ce nouveau milieu de gamme mise sur des matériaux plus nobles, et se pare d’un dos en verre qui apporte une touche premium. En parlant de son dos, celui-ci copie le look des des Galaxy S23 et S23 Plus, avec des appareils photo parfaitement intégrés et fondus dans le dos du téléphone.

Il se rapproche également du format du S23, et passe d’une diagonale de 6,5 pouces à 6,4 pouces. Durant notre prise en main, nous l’avons trouver moins massif avec une meilleure préhension. Sa dalle est toujours un régal, Amoled et 120 Hz, il propose une luminosité plus accrue (1 000 nits, contre 800 auparavant).

Un smartphone efficace dans la durée

Pour faire tourner son appareil, la firme sud-coréenne intègre la puce Exynos 1380, couplée à 8 Go de mémoire vive. Les gains de performances ne sont pas communiqués par la marque, mais le Galaxy A54 devrait se montrer plus réactif et fluide au quotidien. Il devrait tenir un bon nombre d’années avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Et si la compatibilité 5G est bien de la partie, ce modèle peut aussi accueillir à présent une e-sim.

Pour le reste, le téléphone intègre un nouveau capteur 50 mégapixels, censé permettre des photos de nuit de meilleure qualité. On a droit aussi à un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels. Enfin, avec un accumulateur de 5 000 mAh, le Galaxy A54 devrait être capable de tenir une journée sans broncher. Le chargeur quant à lui s’élève à 25 W.

En attendant notre test complet, vous pouvez consulter notre prise en main du Samsung Galaxy A54.

Pas besoin de partir sur le très haut de gamme pour avoir un téléphone puissant et fiable. Si vous souhaitez découvrir d’autres référeces que le Galaxy A54 de Samsung, voici notre guide des meilleurs smartphone à moins de 500 euros.

