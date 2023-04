Xiaomi Book S : ce PC portable 2-en-1 coûte 300 € de moins en pack avec clavier + chargeur 65 W

Le Xiaomi Book S est le tout premier ordinateur portable 2-en-1 de la firme chinoise. Cet appareil convertible fonctionne sous Windows et s’accompagne d’une puce ARM efficace. Aujourd’hui, Xiaomi le propose dans un pack complet à 609 euros contre 899 euros habituellement.

En concevant son premier ordinateur portable, Xiaomi s’inspire du concept des tablettes Windows. En y associant un clavier, le Xiaomi Book S se transforme en PC portable Windows 11, et avec son écran tactile, l’appareil peut être utilisé en tablette. Une machine polyvalente qui est en ce moment proposée dans un pack, avec un clavier et un chargeur 65 W, profitant de près de 300 euros de remise.

Le Xiaomi Book S, c’est quoi ?

Une tablette hybride sous Windows

Un écran tactile de 12,4 pouces en QHD+

Une puce Snapdragon 8cx Gen 2 + SSD 256 Go

Petit plus : un chargeur rapide de 65W

Initialement à 899,97, le pack contenant le Xiaomi Book S, le clavier ainsi que le chargeur de 65 W, est affiché désormais à 649,97 euros, mais une fois dans le panier, une remise de 40 euros s’applique. Le tout revient donc à seulement 609,97 euros sur le site du constructeur. Si vous n’êtes pas intéressé par le pack, le Xiaomi Book S vendu seul est à 509,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Un PC hybride pratique au quotidien

Le Xiaomi Book S (2022) plait pour sa conception. Il s’agit d’une tablette qui peut se transformer en PC portable grâce au clavier qui se fixe magnétiquement. Ce format est idéal pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’elle sera facile à transporter avec son poids de seulement 720 g. Elle s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride.

Son écran tactile de 12,4 pouces est très agréable pour travailler confortablement, ou bien visionner du contenu. Xiaomi n’a pas équipé sa dalle de la technologie Oled, mais on a tout de même une dalle IPS de bonne facture, avec en plus une définition WQHD+ (2 560 x 16 00 pixels) ainsi qu’un ratio 16:10. La marque promet une luminance maximale de 500 nits et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3, ce qui est plutôt satisfaisant.

Avec une fiche technique équilibrée

Pour faire fonctionner efficacement son appareil, Xiaomi se base sur un processeur ARM : le Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm, soit l’équivalent d’un Intel Core i5. Cette puce n’est pas la plus récente (il existe la Gen 3), mais suffit pour quiconque souhaite faire de la bureautique, naviguer sur Internet et visionner du contenu. Jouer à des jeux semble compromis, mais vous pourrez au moins profiter de l’interface Windows 11. Côté stockage, on retrouve un SSD de 256 Go, qui assurera des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

Pour les télétravailleurs, la caméra frontale est capable de filmer en 1080p pour les appels en visio. Et pour rendre plus agréable la conversation, deux microphones vont capter votre voix, et supprimer les échos et les bruits pour garder votre voix claire à tout moment. Quant à l’autonomie, sa batterie de 38 Wh est censée permettre un maximum de 14 heures d’utilisation. Une fois à court de batterie, vous pourrez compter sur le chargeur 65 W (inclus dans ce pack).

