Déjà pas cher, le Xiaomi Redmi 9C est à un prix vraiment mini grâce à ce code promo

Les smartphones à petit prix, ce n'est pas qui se manque chez Xiaomi. Le constructeur chinois propose de nombreuses références pour convenir à tous les budgets, et si le vôtre ne dépasse pas les 100 euros, en ce moment le Redmi 9C (4 + 128 Go) chute à seulement 98 euros chez AliExpress.

Dans le catalogue de smartphone Xiaomi, la série Redmi se destine aux budgets plus serrés tout en proposant des prestations correctes. Certains modèles font énormément de compromis pour proposer un prix attractif, comme le Xiaomi Redmi 9C, par exemple. Ce smartphone se concentre sur l’essentiel et son prix est forcément très avantageux. Il a d’ailleurs chuté sous les 100 euros grâce à cette offre.

Les atouts du Xiaomi Redmi 9C

Une grande dalle IPS LCD de 6,53 pouces

Un triple capteur photo polyvalent

Une batterie conséquente

Vendu habituellement aux alentours de 150 euros, le Xiaomi Redmi 9C (4+128 Go) est actuellement remisé à 115,01 euros sur AliExpress, mais en appliquant le coupon vendeur de 5 euros et le code FRFUN12, le téléphone revient à seulement 98,01 euros.

Un smartphone qui va l’essentiel

À ce prix-là, il n’y a pas de miracle, les finitions sont loin d’être premium sur le Xiaomi Redmi 9C. Cet appareil mise sur la simplicité et opte pour un revêtement en plastique au dos. Un choix de matériaux qui semble tout à fait cohérent au vu de sa tranche tarifaire, mais il a l’avantage de rendre l’ensemble assez léger.

Une fois allumée, sans surprise, la dalle dispose des bords assez épais, notamment au niveau du menton et affiche un petit poinçon qui permet d’accueillir la caméra frontale. Avec une diagonale de 6,53 pouces, son écran IPS LCD est plus confortable pour consulter du contenu. En revanche, il faudra se contenter d’une simple définition HD+. Au dos, on découvre 3 capteurs optimisés à l’IA, dont un principal de 13 mégapixels, avec également une lentille macro. Vous pourrez donc capturer des clichés d’assez bonne qualité avec les conditions lumineuses réunis.

Un smartphone endurant, idéal pour les fonctions courantes

L’atout principal de ce téléphone, c’est sa batterie « longue autonomie » de 5 000 mAh qui offre deux à trois jours d’utilisation avec un usage standard. Vous pourrez ainsi oublier, pendant un bon petit moment, votre chargeur à la maison. Pour la recharge, son port micro USB va mettre du temps à faire le plein de l’appareil. Il faudra donc s’armer de patience.

Dans les entrailles du Redmi 9C, on trouve la puce MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm, couplée ici avec 4 Go de mémoire vive. Pour faire tourner des jeux 3D, ça ne sera pas sur ce téléphone qu’il faudra compter, il n’est pas capable de supporter de telles expériences. Par contre, il délivrera une expérience utilisateur globalement fluide pour des tâches basiques, comme les appels, l’envoi de SMS, ou encore la navigation sur le web. À noter que cette version ne dispose pas de puce NFC et propose 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une microSD.

