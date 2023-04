Ce récent TV 4K OLED de 55 pouces (avec HDMI 2.1) est à un super prix chez Auchan

Entre sa dalle OLED, sa connectique HDMI 2.1 et ses compatibilités avec les meilleures normes d'affichage, le Hisense 55A85H est un TV avec beaucoup d'atouts. Son prix en est un autre : il est en effet disponible à 990 euros au lieu de 1 290 euros chez Auchan.

Depuis peu, la marque Hisense propose des modèles de TV dotés d’une dalle OLED, à l’image des modèles de la gamme A85H. Mais, ce n’est pas leur seul atout, puisqu’ils cumulent les fonctionnalités, que cela soit le support de formats vidéo (HDR, HDR10%, Dolby Vision IQ…) ou la prise en charge du HDMI 2.1. Actuellement, c’est la version 55 pouces du TV Hisense A85H qui nous intéresse le plus, car son prix vient de chuter sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Les points essentiels du TV Hisense 55A85H

Un TV OLED compatible HDR, HDR10%, Dolby Vision IQ

Des ports HDMI 2.1

Un mode Filmmaker remarquable

Initialement affiché à 1 290 euros, le TV OLED Hisense 55A85H est désormais proposé à 990 euros chez Auchan.

Un design ergonomique

Le TV Hisense 55A85H se fait d’abord remarquer pour son design réussi, avec ses fines bordures d’écran qui laissent toute leur place aux images. Un design qui est en plus très ergonomique, en particulier grâce au pied qui supporte l’ensemble : ce dernier est assez large pour le tenir en parfait équilibre, et surtout, il a l’avantage d’être rotatif, ce qui permet de faire pivoter l’écran de 20 degrés vers la droite ou vers la gauche pour trouver l’angle de vision idéal en fonction de la position de l’utilisateur. En revanche, notez que le pied s’avance de 12 cm environ, ce qui pourrait compliquer l’installation d’une barre de son si votre meuble TV n’est pas assez large.

Une dalle OLED de qualité

Le Hisense 55A85H marque réellement des points avec sa dalle OLED de 55 pouces, qui supporte les technologies HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive ainsi que le Dolby Vision IQ, qui est une évolution du Dolby Vision classique et qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails. Bref, vous aurez tout pour profiter d’une excellente qualité d’image, même si on regrettera peut-être des couleurs pas assez vibrantes par moment. Mais, c’est avec le mode Filmmaker que vous pourrez obtenir un très bon rendu « cinéma », avec une bonne fidélité des couleurs et des contrastes infinis. Le TV brillera moins sur sa partie audio, car malgré sa compatibilité avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, le son sonne un peu plat.

Un TV aussi idéal pour le gaming

Le TV OLED Hisense 55A85H est tout aussi adapté au gaming. Effectivement, il intègre deux ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier la compatibilité avec FreeSync Premium pour les cartes graphiques. L’input lag est mesuré à 14 ms, ce qui n’est pas le meilleur du marché, mais qui restera tout à fait satisfaisant. Un mode Jeu est également disponible pour notamment avoir droit à une très bonne fidélité des couleurs.

Enfin, le Hisense 55A85H tourne sous le système d’exploitation Vidaa U, une interface claire et intuitive, avec notamment une mise en avant des applications de streaming phares. Le TV est également compatible avec les assistants vocaux pour toutes vos requêtes orales.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Hisense 48A85H, également valable pour le modèle 55A85H.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références pour les comparer avec le Hisense 55A85H, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

