Realme 10 : ce bon smartphone devient plus abordable lors des French Days

Le Realme 10 est un téléphone entrée de gamme qui comblera la plupart des petits budgets. Il offre de belles choses pour un prix contenu. Et c’est d’autant plus le cas durant les French Days : il est en promotion à 205 euros contre 299 euros, pour le modèle 256 Go.

De nos jours, les smartphones à petit prix sont plus recommandables. Il faut dire que les constructeurs mettent tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Realme en fait partie, et son smartphone entrée de gamme, le Realme 10, la marque propose un télépphone capable de satisfaire la plupart des utilisateurs sans payer le prix fort. Il est d’ailleurs près de 100 euros moins chers à l’occasion des French Days.

Quelques mots sur le Realme 10

Une dalle Amoled à 90 Hz

L’efficacité du SoC Helio G99

Une bonne autonomie

Habituellement à 299 euros, le Realme 10 (8 + 256 Go) se trouve actuellement remisé à 205 euros sur le site Rakuten. Pour la livraison, comptez entre 3 à 5 jours ouvrés.

Un smartphone convaincant pour le prix

Pour un modèle entrée de gamme, le Realme 10 prend des allures d’iPhone, avec des tranches droites et des coins arrondis. Un look soigné, qui s’accompagne d’une bonne prise en main et d’un écran Amoled de 6,4 pouces suffisamment lumineux pour afficher clairement les informations. Il dispose même d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une navigation fluide.

La firme chinoise a souhaité équiper son smartphone d’un SoC MediaTek Helio G99, avec 8 Go de mémoire vive. Avec ce choix de processeur dédié au jeu, le Realme 10 est capable de faire tourner le jeu PUBG : Mobile à 40 FPS en mode « équilibré ». Ce ne sera pas la meilleure expérience en jeu, mais il a le mérite de lancer quelques jeux gourmands. Autrement, il sera à l’aise sur un grand nombre de tâches. L’expérience utilisateur sera fluide. À noter, le téléphone est livré avec l’interface Realme UI 3.0, basée sur Android 12.

Sans trop de concession

Côté de la photo, le Realme 10 se contente de proposer deux capteurs photos. C’est le capteur principal de 50 mégapixels qui va s’avérer être le plus utile. Il promet de capturer de beaux clichés détaillés, du moins quand les bonnes conditions sont réunies. La marque a tout même amélioré son mode nuit, notamment au niveau du bruit numérique et de la vitesse d’obturation.

Même avec une utilisation intensive, vous pourrez tenir toute une journée avec sa batterie de 5 000 mAh, voire plus selon votre utilisation. Enfin, il y a aussi la recharge rapide de 33 W qui va permettre de récupérer la moitié de la batterie en seulement 28 minutes. Un beau score, par rapport à certains téléphones vendus plus chers.

