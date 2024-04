Cdiscount brade la manette Pro de la Nintendo Switch à un prix jamais vu

Vous avez la Nintendo Switch, mais jouer uniquement avec les Joy-Con ne vous satisfait pas entièrement ? Alors, ce bon plan est pour vous, puisque la manette Pro de la Nintendo Switch est actuellement en promotion à 51,05 euros sur Cdiscount.

Console phare de la firme Nipponne, la Nintendo Switch s’accompagne bien sûr des Joy-Con détachables faisant office de manette. Elles montrent assez vite leur limite lors d’une session longue de jeu : elles sont moins confortables qu’une manette traditionnelle. La manette Pro conçu par Nintendo est donc toute choisie pour profiter d’une meilleure prise en main et expérience de jeu. Si vous ne disposez pas encore de cet accessoire, sachez qu’en ce moment, il se négocie à son meilleur prix.

Quelques mots sur la Nintendo Manette Switch Pro

Une bonne qualité de fabrication

Confortable et idéale pour jouer sur votre TV

Une autonomie confortable

Lancée à 89,99 euros, la manette Nintendo Switch Pro est actuellement en promotion à 51,05 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 2EUROJEU.

Une manette colorée pratique et confortable

Avec son format plus traditionnel que les Joy-Con, la manette Pro de Nintendo offre une prise en main agréable et plus adaptée à de longues sessions de jeu, notamment lorsque vous utilisez la Switch sur votre téléviseur. Elle offre une bonne ergonomie avec ses 246 g et ses dimensions 106 mm x 152 mm x 60 mm. Elle permet de profiter d’une expérience de jeu optimale et l’immersion est au rendez-vous avec ses vibrations HD. Elle dispose d’ailleurs de la fonction NFC, indispensable pour lire les Amiibos.

Endurante et sa compatibilité élargie

Fonctionnant sans-fil, la manette Pro de la console Nintendo dispose d’une autonomie de 40 heures. Cette donnée peut varier en fonction de la manière dont la manette est utilisée. Vous pourrez tout de même profiter d’un open-world comme Zelda : Tears of the Kingdom sans à devoir à recharger régulièrement votre manette. Cette dernière se charge via USB-C pendant 6 heures.

Comme les manettes PS4 et Xbox One, la manette Pro de Nintendo peut se connecter à un appareil Android. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton au dos du Pro Controller pour lancer l’appairage, puis de le sélectionner dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone ou tablette.

Si vous voulez un contrôleur plus polyvalent pour joeur sur divers supports, nous vous conseillons vivement d’aller faire un tour du côté de notre guide d’achat des meilleures manettes pour smartphone en 2024.

