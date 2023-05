La version la plus boostée du Xiaomi Poco F5 Pro coûte déjà 250 € de moins

Le Xiaomi Poco F5 Pro vient tout juste d'être annoncée, et présente une belle fiche technique : entre sa puce Snapdragon 8+ Gen 1, sa dalle Amoled en WQHD+ et sa charge rapide, il a déjà tout pour plaire. En ce moment, il est possible de l’obtenir à 398,70 euros contre 649,90 euros sur le site du constructeur.

La marque Poco de Xiaomi fait son retour sur le marché des smartphones, avec deux nouvelles références : le Poco F5 et F5 Pro. Cette gamme est davantage tournée sur les performances et la version Pro le confirme en embarquant un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Un bon point par rapport à son prédécesseur, le F4 GT, qui avait déçu pour ses ralentissements et sa chauffe en jeu. Le Poco F5 Pro semble donc corriger les quelques défauts, et cumule déjà plusieurs offres promotionnelles à l’occasion de sa sortie.

Que propose le Xiaomi Poco F5 Pro ?

Un écran Amoled en WQHD+ à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge rapide de 67W et sans fil de 30W

Avec un prix de départ à 649,90 euros, le Xiaomi Poco F5 Pro (12+512 Go) est actuellement remisé à 599,90 euros, mais en appliquant le code 512GO il tombe à 548,70 euros sur le site du constructeur. Il est même possible de l’obtenir à 398,70 euros grâce au bonus repris d’un ancien smartphone.

Un écran lumineux et plaisant à regarder

Le Xiaomi Poco F5 Pro affiche un design plutôt classique, contrairement à ses prédécesseurs plus orientés gaming. Plus sobre et avec un format rectangulaire réussi, la prise en main reste satisfaisante même avec une diagonale de 6,67 pouces. Avec un tel gabarit, on a le plaisir d’avoir une dalle Amoled affichant une définition WQHD+ (3 200 par 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. La dalle est lumineuse, fluide et lisible.

Au dos du téléphone, on trouve le bloc photo avec 3 capteurs : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Suite à notre prise en main du Poco F5 Pro, la photo risque d’être le point noir du téléphone. Nous avons constaté certains problèmes notamment au niveau de la gestion de la plage dynamique. Il arrivera à capturer de jolis clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies, mais n’arrivera pas à se démarquer de la concurrence.

Un smartphone prometteur pour le gaming

Le Poco F5 Pro tient surtout à mettre en avant ses performances. Ce téléphone est animé par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, avec 12 Go de mémoire vive ici. Dans l’ensemble, les applications se lancent rapidement et l’interface est fluide. Il est bien évidemment capable de faire tourner les applications gourmandes et les jeux 3D. Nous avons d’ailleurs pu lancer Fortnite en 60 FPS avec les paramètres graphiques « Élevés », et le F5 Pro ne sourcille pas, ou presque (quelques légers ralentissements peuvent intervenir). Sur la partie système, on trouve l’interface MIUI 14, basée sur Android 13.

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa batterie de 5 160 mAh qui devrait permettre de le faire tenir une journée, voire deux selon votre utilisation. Et une fois à court de batterie, le Xiaomi Poco F5 Pro dispose d’un chargeur d’une puissance maximale de 67 W en filaire et de 30 W en sans-fil. D’après la marque, on peut récupérer 50 % de batterie en 15 minutes en filaire et en sans-fil, cela prendrait 32 minutes. De quoi en rassurer plus d’un ayant une utilisation intensive.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre prise en main du Xiaomi Poco F5 Pro.

Si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, mais que vous souhaitez découvrir d’autres références conçues par la marque, voici notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi pour vous aider à faire votre choix.

