SFR continue de faire évoluer son forfait 5G phare avec cette augmentation de data

SFR est le premier opérateur à avoir déployé la 5G et continue aujourd'hui encore à installer de nouvelles antennes à une bonne cadence. Si vous habitez une grande ville, alors vous pourrez sûrement profiter des meilleurs débits du marché, et si la 5G vous fait envie depuis un moment, il se trouve que SFR fait évoluer son forfait le plus abordable en augmentant son enveloppe de données mobiles.

La 5G s’est établie en France depuis plusieurs années avec la promesse de débits ultra rapides et d’une latence réduite à un niveau jamais vu. SFR est le premier opérateur à avoir déployé sa nouvelle infrastructure réseau avec la ville de Nice comme point de départ et n’a pas tardé à lancer ses forfaits 5G dans la foulée. Ceux-ci continuent d’évoluer pour vous proposer le meilleur rapport qualité-prix possible, comme ce forfait premier prix à 15,99 euros par mois qui fait passer son enveloppe data de 80 Go à 100 Go.

Le forfait 5G de SFR, qu’est-ce que cela apporte ?

Une enveloppe de 100 Go de data en 5G !

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM

L’un des seuls forfaits 5G sans engagement !

En ce moment, SFR propose son forfait 5G de 100 Go à 15,99 euros par mois la première année puis à 30,99 euros par mois. Si vous possédez une Box SFR, vous ne payez que 10,99 euros par mois la première année puis 25,99 euros par mois ensuite. Vous aurez la possibilité de changer de forfait juste avant l’augmentation puisque celui-ci est sans engagement.

Que propose ce forfait 5G de SFR ?

Ce forfait 5G est le plus abordable que propose en ce moment le catalogue de SFR, il s’accompagne d’une enveloppe de 100 Go de données mobiles que vous pouvez utiliser depuis la France, mais aussi les DOM, la Suisse, Andorre et les pays de l’Union européenne. C’est plus que suffisant, même pour les baroudeurs qui ont besoin de rester connectés. Pour rappel, vous avez besoin d’un smartphone compatible avec la 5G pour pouvoir profiter des débits ultra-rapides, et ceux-ci sont surtout accessibles dans les grandes villes pour le moment.

Au niveau de la téléphonie, vous avez les appels et les SMS illimités depuis la France (DOM compris) vers tous les fixes et les mobiles de la France métropolitaine et des DOM ainsi que les MMS illimités vers les mobiles de la France métropolitaine. Vous pouvez également en profiter à l’étranger depuis la Suisse, Andorre et les pays de l’Union européenne. Vous êtes cependant limité à 3 heures par appel et à 200 destinataires par mois.

La qualité du réseau 5G de SFR

Selon les derniers relevés de l’ARCEP datant du 31 décembre 2022, le déploiement de la 5G sur le réseau SFR avance bon train et même mieux que les autres opérateurs. Même si la filiale d’Altice n’occupe que la troisième place (sur quatre) sur le nombre d’antennes 5G sur tout le territoire métropolitain, elle revendique le plus grand nombre de sites équipés en bande hautes fréquences de 3500 MHz, ceux qui vous offrent les débits les plus rapides de la 5G. En dehors de Paris, si vous habitez une ville de grande ou de moyenne taille du sud ou de l’ouest de la France, vous êtes quasiment assuré de pouvoir en profiter.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez en premier lieu que vous devrez rajouter 10 € au total de votre commande pour obtenir la mise en service de votre nouvelle carte SIM. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur ce que vaut SFR en 2023.

