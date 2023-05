OnePlus Nord CE 3 Lite : ce nouveau smartphone milieu de gamme perd déjà 80 euros de son prix

Le Nord CE 3 Lite 5G est le nouveau représentant milieu de gamme de OnePlus. Entre son écran à 120 Hz et sa grande batterie, il a de belles choses à offrir. Il est d’ailleurs proposé à prix plus accessible : 249 euros contre 329 euros à sa sortie.

Malgré les rumeurs d’un départ européen, OnePlus a sorti il y a quelques semaines le OnePlus Nord CE 3 Lite. Il vient compléter le catalogue de smartphone milieu de gamme de la marque. Il mise avant tout sur l’autonomie, mais n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Il a de quoi séduire les petits budgets, surtout maintenant qu’il perd 80 euros de son prix.

Les avantages du OnePlus Nord CE 3 Lite

Un bon écran 120 Hz adaptatif

Des performances honorables

Une autonomie musclée et charge rapide à 67W

Lancé à 329 euros, le OnePlus Nord CE 3 Lite est disponible en promotion à 249 euros sur le site Cdiscount. Il est aussi moins cher sur Amazon.

Un téléphone soigné qui mise sur la fluidité

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est un grand téléphone. Plus grand que son prédécesseur, il se déploie sur 165,5 × 76 mm et pèse 195 g. Quant à sa diagonale de 6,79 pouces n’est pas simple à glisser dans une poche. Côté design, même s’il opte pour un revêtement en plastique, les bordures plates du smartphone ont un rendu mat imitant le métal qui fait bien l’illusion et offre une bonne sensation en main.

Comme son prédécesseur, le CE 3 Lite s’appuie sur un écran IPS LCD Full HD+. Il ne permet donc pas de profiter des noirs infinis offerts par l’OLED, mais offre un excellent taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une bonne sensation de réactivité, notamment grâce aux belles animations d’OxygenOS 13.1 (basé sur Android 13). Niveau performance, on trouve le même SoC Snapdragon 695 5G, qui propose une fluidité agréable, même en multitâche et sur des processus un peu gourmands. En revanche, il ne s’agit clairement pas d’un smartphone à conseiller aux gamers.

Excellent en autonomie, mais moins bon en photo

OnePlus met surtout l’accent sur l’autonomie et équipe son CE 3 Lite d’une batterie 5 000 mAh. Cela devrait lui permettre de tenir environ deux jours avant de devoir passer par la case recharge. La marque ne s’arrête pas là et propose un bloc d’alimentation de 67W. Une puissance qui annonce un temps de recharge très rapide : le smartphone se recharge de 0 à 80 % en 30 minutes.

Sur la partie photo, on trouve toujours 3 capteurs photo, mais dont la caméra principale passe de 64 mégapixels à 108 mégapixels. Forcément, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la marque, mais il assura quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies. Attendez-vous à retrouver des couleurs vives et surexposer.

Vous pouvez consulter notre prise en main sur le OnePlus Nord CE 3 Lite.

Si vous souhaitez comparer le Nord CE 3 Lite de OnePlus avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

