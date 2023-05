La montre de Xiaomi aux allures d’Apple Watch est à son plus bas prix sur Amazon

Si vous avez envie de sauter le pas pour l'achat d'une montre connectée et vous laisser tenter par cette Xiaomi Redmi Watch 3, c’est le bon moment ! Elle est actuellement en promotion chez Amazon et passe de 149 euros à seulement 112 euros.

Xiaomi propose une énième montre connectée, la Redmi Watch 3. Cette tocante prend l’apparence d’une Apple Watch, avec un prix bien plus contenu, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes. Si nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, notre prise en main nous a permis de voir le potentiel de ce produit. Et si vous êtes à la recherche d’une montre pas trop chère avec de nombreuses fonctionnalités, sachez qu’en ce moment, elle coûte près de 40 euros de moins qu’à sa sortie.

Quelques mots sur la Xiaomi Redmi Watch 3

Une apparence d’Apple Watch avec un grand écran Amoled

De nombreuses fonctionnalités côté sport et santé

Un GPS intégré et une autonomie solide

Lancée à 149,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 voit son prix baisser à 112,88 euros sur Amazon.

Un design plus moderne, qui a son charme

Avec la troisième génération de la Redmi Watch, Xiaomi s’éloigne un peu plus du concept des modèles précédents en intégrant des coins plus arrondis et moins rectangulaires. On retrouve un look plus modernisé, avec même des faux airs d’Apple Watch.

Côté écran, la Redmi Watch 3 propose une diagonale généreuse sur sa dalle Amoled de 1,75 pouce. La luminosité est suffisante pour lire confortablement les informations à l’extérieur. Quant à l’interface, la navigation est agréable et intuitive. Il faut dire qu’entre le tiroir d’applications ou le design graphique de cadrans proposés, reprend les codes de l’Apple Watch.

Un GPS intégré et une autonomie d’une semaine

En plus de ses belles finitions, la Redmi Watch 3 est aussi bourrée de fonctionnalités. Elle est capable de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Un suivi des cycles menstruels ou encore un suivi du sommeil et du niveau de stress sont disponibles pour avoir un suivi complet. Pour la partie sport, l’appareil prend en charge pas moins de 120 modes d’entraînement, parmi lesquels on compte la course à pied en extérieur, la randonnée, le cyclisme, la corde à sauter ou encore la natation (étanchéité 5 ATM). Par ailleurs, les amateurs de course à pied ou de randonnée pourront profiter de la présence d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS, pour avoir un suivi plus précis.

Pour finir en beauté, la tocante de Xiaomi est assez endurante. La marque promet jusqu’à 12 jours d’utilisation. Si nous n’avons pas encore tester le produit, il faudra surement s’attendre à moins, dans le cadre où vous activez le GPS ou le mode Always-On. Dans les faits, elle pourra tenir entre 5 à 7 jours avant de tomber en rade de batterie.

Voici notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Watch 3.

Si vous voulez comparer la Redmi Watch 3 de Xiaomi avec d’autres références récentes que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

