Économisez 320 € avec ce TV 4K QLED (100 Hz, HDMI 2.1) à moins de 600 euros

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre compte en banque, la nouvelle référence de TCL baisse de prix : le modèle 55QLED770 passe de 899 euros à 578 euros.

Le constructeur TCL propose des téléviseurs QLED de plus en plus aboutis, marchant ainsi sur les platebandes de Samsung, leader de cette technologie. De nouvelles références ont fait leur apparition et cumulent de bons points comme la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision IQ, ou encore la fréquence maximale de 144 Hz pour les jeux vidéo avec toutes les technologies d’optimisation. Déjà à des tarifs beaucoup plus avantageux que la concurrence, le TV TCL 55QLED870 est disponible à moins de 580 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du TCL 55QLED870

Une dalle QLED de 55 pouces.

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos.

Des fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, 4K@120 Hz.

Une interface.

Lancé au prix de 899 euros, le téléviseur TCL 55QLED870 (2023) est désormais affiché à 690 euros sur le site Ubaldi. En appliquant le code 4UBA1923 et l’ODR d’une valeur de 100 euros, le téléviseur revient à 578 euros.

En alternative, le modèle précédent passe de 649 euros à 423 euros avec l’ODR sur le site Ubaldi.

Une technologie bien maîtrisée par la marque

La référence 55QLED870 de TCL arbore un très beau cadre avec une finition en aluminium brossé dont les bords très fins laissent un maximum de place à l’image. Ces deux pieds sont discrets et procurent une excellente stabilité. Sa dalle de 55 pouces s’appuie sur la technologie QLED, avec un rétroéclairage Full Array Local Dimming. Résultat : d’excellents contrastes, des noirs plus précis et des pics de luminosité réalistes.

Grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision IQ qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Côté son, le TV est capable de créer un son surround virtuel Dolby Atmos ou DTS Virtual:X, améliorant ainsi la sensation d’immersion sonore.

Un choix idéal pour les gamers

Le modèle 870 peut aussi bien convenir à une utilisation gaming. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 avec un taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur va encore plus loin sur sa série 2023 et assure que le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 240 Hz réglé en Full HD. Et pour obtenir une latence plus faible et un gameplay fluide, on trouve les fonctions ALLM et VRR.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, une interface qui vient remplacer Android TV. Facile à appréhender et fluide, cet OS met davantage en avant des films et des séries tendances pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Si vous la technologie Oled vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2023.

