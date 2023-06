Avec un budget d’environ 5 €, lequel de ses forfaits mobiles 4G allant jusqu’à 20 Go choisir ?

Si les MVNO multiplient les forfaits avec une grande quantité de data, tout le monde n’en a pas forcément besoin. Si vous êtes dans cette situation, ces forfaits à petit prix pourraient bien vous plaire, mais lequel choisir ?

La plupart des forfaits mobiles proposés par les différents opérateurs du marché viennent généralement avec une quantité de data si grande que vous vous retrouvez à la fin du mois à ne pas avoir consommé l’entièreté de votre enveloppe de données 4G. Heureusement, les MVNO (opérateurs mobile virtuels) sont là pour combler les personnes moins accros au téléphone avec des forfaits à petit prix avec une petite quantité de data. Mais, entre l’offre proposée par NRJ Mobile, Auchan Telecom et Prixtel, laquelle est la plus intéressante ?

Les forfaits en promotion

Appels et SMS illimités : appeler à l’international

Si Auchan télécom vise le plus petit prix possible, vous aurez droit aux appels, SMS/MMS illimités en France et vers un numéro français depuis l’Europe et les DOM. Pareil du côté de Prixtel. Quant à l’opérateur NRJ mobile, il propose, comme les autres, les appels, SMS, MMS illimités, en France métropolitaine.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions, uniquement vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3 heures maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Réseau Bouygues ou SFR ?

Les MVNO NRJ Mobile et Auchan Telecom utilisent tous deux le réseau de Bouygues Télécom, proposé sans restrictions. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier de son réseau national : l’opérateur français couvre plus de 90 % du territoire.

Pour Prixtel, c’est peut-être un opérateur virtuel dont vous ne connaissez pas l’existence, mais le MVNO assure à ses clients une ligne mobile de qualité grâce au réseau national de SFR. Selon l’ARCEP, l’opérateur aux couleurs rouge couvre une grande partie de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 69 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Toutefois, ces données sont à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

Pas beaucoup de data, mais c’est suffisant

Les forfaits Auchan Telecom et NRJ Mobile ne se destinent pas aux personnes constamment connectées, comme votre grand-mère ou grand-père, par exemple. Ces offres avec 5 Go ou 3 Go de données 4G vont plutôt convenir à celles et ceux qui n’ont pas de réel besoin à se connecter sur Internet, pour consulter les réseaux sociaux ou binge watcher des séries en dehors de son domicile. Et, ils pourront toujours s’appuyer sur leur réseau Wi-Fi, pour accéder à WhatsApp. C’est amplement suffisant.

En revanche, si votre réseau Wi-Fi est capricieux ou que vous surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter votre musique en streaming, en dehors de votre domicile, le forfait de Prixtel pourrait davantage convenir à vos besoins. Avec sa formule Oxygène, l’opérateur propose 20 Go de data par mois (ce qui est correct pour un usage modéré) pour moins de 6 euros. Il est même possible de faire grimper le total jusqu’à 60 Go, mais le prix passera à 10 euros.

Prix : des tarifs parfaits pour réduire vos dépenses

Entre l’offre de NRJ mobile et d’Auchan Telecom, seuls le prix et la quantité de données mobiles changent. Pour moins de quatre euros par mois, Auchan Telecom accorde 5 Go de data en France, mais aussi en Europe et DOM. Pour un euro de moins, NRJ Mobile propose 2 Go de moins que son rival, que ce soit en France ou à l’étranger.

Du côté de Prixtel, il faudra débourser moins de six euros par mois pour une quantité de data plus généreuse : 20 Go en France et 15 Go en Europe et DOM.

Notre recommandation

Il est vrai que la tendance est aux gros forfaits mobiles de plus de 100 Go, mais l’ARCEP rappelle que la consommation moyenne des Français n’est que de 15 Go par mois. Mais, si vous recherchez un forfait mobile à tout petit prix avec une quantité de données 4G limitée, mais suffisante pour rester en contact avec vos proches, vous serez plus comblé avec l’offre proposée par Auchan télécom.

Et si payer six euros par mois n’est pas un problème pour vous, Prixtel possède une enveloppe plus importante (20 Go), qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir.

Comment conserver son numéro de téléphone actuel ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Certains liens de cet article sont affiliés.

