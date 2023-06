Grosse baisse de prix pour le Samsung Galaxy Book 3 Pro (Oled 3K, i7 13e gen)

Léger, puissant et avec assez d’autonomie pour encaisser une journée de travail, le Samsung Galaxy Book 3 Pro répond à tous ces critères et se trouve à 1 199,99 euros contre 1 999 euros au départ.

En début d’année 2023, Samsung a renouvelé ses PC portables, avec les Galaxy Book 3 comptant pas moins de cinq modèles. Parmi eux, figure le Galaxy Book 3 Pro, un ultraportable qui ne manque certainement pas d’atouts entre son écran Oled 3K, un processeur Intel de 13ᵉ génération et une autonomie musclée. Aux alentours des 2 000 euros à sa sortie, il coûte aujourd’hui 800 euros de moins.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 3 Pro

Son écran Amoled de 14 pouces en WQXGA+ à 120 Hz

Combo i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Endurant et compatible avec les normes Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1

Au départ à 1 999,99 euros, le Samsung Galaxy Book 3 Pro (i7, 16 Go RAM, 512 SSD Go) est en promotion à 1 399,99 euros sur le site de la Fnac, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros, le PC portable revient à 1 199,99 euros. Cette offre est aussi disponible chez Darty.

Un écran proche de la perfection

Comme la génération précédente, le Galaxy Book 3 privilégie un design ultra-fin, avec seulement 1,17 kg pour une épaisseur de 1,13 cm. Autant dire qu’il se glisse facilement dans un sac, pour l’emmener partout avec soi. Son apparence est soignée et il se pare d’une belle coque en aluminium couleur sable ou anthracite, qui fait son effet.

Là où il fait mieux que son prédécesseur, c’est au niveau de son écran. Exit la dalle de 13,3 pouces et place à un bel écran Amoled de 14 pouces à la définition 3K, (2880 x 1800 pixels). Une surface d’affichage plus grande qui délivre des images, avec des noirs profonds, une colorimétrie riche et une bonne luminosité. Surtout, le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, ce qui garantit des animations plus fluides et une navigation plus agréable.

Fin, mais puissant

Il impressionne aussi pour ses performances. Ce modèle intègre un processeur Intel Core i7 13-1360P cadencé à 2,2 GHz (boost jusqu’à 5 GHz), couplé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’affichage de vos applications sera bien fluide et les tâches s’enchaîneront sans ralentissement, notamment pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). À cela s’ajoute un SSD de 512 Go qui va vous permettre de vaquer confortablement à vos occupations.

Concernant l’autonomie, elle n’est pas en reste. Le Samsung Galaxy Book3 Pro intègre une batterie de 63 Wh, suffisante pour faire tenir l’ultraportable durant toute une journée avant la prochaine recharge, d’après la marque. Enfin, la connectique se compose d’un port HDMI, deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 ainsi qu’un lecteur de carte microSD et une prise de casque audio. Sur la connectivité sans fil, l’ordinateur de Samsung compte sur le Wi-Fi 6E et le Bluetooth, ici en version 5.1.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références et les comparer avec le Galaxy Book 3 Pro de Samsung, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables en 2023.

