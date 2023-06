Apple Watch Series 8 : la star des montres connectées a rarement été moins chère qu’aujourd’hui

L'Apple Watch Series 8 est l'une des toutes dernières smartwatches de la marque à la Pomme. Si elle ressemble beaucoup à sa prédécesseure, la Series 7, elle est tout de même largement digne d'intérêt, surtout avec une réduction comme celle qui est actuellement appliquée par Rakuten : on peut en effet la retrouver sur la plateforme à 414,99 euros au lieu de 539 euros.

Lancée au même moment que la très puissante (et onéreuse) Apple Watch Ultra, la montre connectée Apple Watch Series 8 est l’une des dernières nées de la firme de Cupertino. Si ce modèle premium récent partage un grand nombre de points communs avec la Series 7, au point de nous demander s’il n’en est pas qu’une simple copie plus chère, Apple a tout de même pensé à ajouter quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Dans l’ensemble, l’Apple Watch Series 8 est une montre connectée que nous recommandons largement, surtout avec 125 euros de moins.

Les points forts de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran OLED de 1,69 pouce

Des fonctions sportives avancées

Un GPS très précis

Un mode économie d’énergie bien pratique

Initialement affichée à 539 euros, l’Apple Watch Series 8 (45 mm, GPS) est désormais proposée à 414,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Un écran lumineux pour une montre endurante

C’était déjà le cas pour l’Apple Watch Series 7 : la Series 8 arbore ce fameux écran carré aux bords arrondis dont on apprécie encore l’élégance, d’autant plus que l’on peut profiter des finitions exemplaires de la marque californienne. On aura ainsi droit à une dalle OLED Retina de 1,69 pouce (430 x 352 pixels), qui promet des contrastes infinis et une excellente expérience visuelle. L’Always-On est également de la partie pour l’aspect pratique. Ajoutons à cela une luminosité capable de grimper à 1000 cd/m², soit l’assurance de lire les informations affichées même en plein soleil.

Côté autonomie, nous avons pu utiliser la montre, lors de notre test, durant 29 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, même en gardant le mode Always-On activé ainsi que le suivi du sommeil. Mention spéciale par ailleurs pour le mode économie d’énergie, l’une des nouveautés majeures de watchOS 9, qui permet de doubler la durée d’utilisation du wearable. En résumé, la Series 8 promet une endurance plutôt bluffante pour une Apple Watch, mais soulignons tout de même que d’autres montres parviennent à proposer une autonomie pouvant atteindre la semaine, voire plusieurs semaines. Pour une charge complète, comptez environ 1h45.

Une montre idéale pour le suivi sportif

L’Apple Watch Series 8 a beau ne pas être aussi calée que le modèle Ultra sur le plan sportif, elle propose tout de même un suivi des entraînements très complet. Une foule de capteurs accompagneront l’activité, comme une boussole, un altimètre, un accéléromètre ou encore un gyroscope. La montre pourra par ailleurs reconnaître un grand nombre de sports, à l’image du vélo, de la marque, du yoga ou même de la natation, sachant que la montre est étanche jusqu’à 50 m. On pourra d’ailleurs compter sur la mise à jour de watchOS 9, qui permet de profiter de meilleures données durant les entraînements avec des vues personnalisées et la prise en compte des intervalles. Sachez aussi que le GPS sera une grande aide grâce à sa précision impressionnante lors de vos séances de running, par exemple. Le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués ou encore le nombre d’étages montés seront également enregistrés et consultables sur la montre ou sur votre iPhone.

Côté santé, l’Apple Watch Series 8 assure le suivi de la fréquence cardiaque, peut réaliser des ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivre votre taux d’oxygène dans le sang ou inspecter la qualité de votre sommeil. Notons également l’apparition d’un capteur de température, qui pourra mesurer vos variations de température la nuit, ce qui peut d’ailleurs s’avérer utile pour le suivi du cycle menstruel. Enfin, la montre est capable de détecter les chutes ainsi que les accidents de « véhicules motorisés à quatre roues ». La Series 8 sera ainsi capable de lancer un compte à rebours avant d’appeler automatiquement les secours.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

Si vous souhaitez comparer l’Apple Watch Series 8 avec d’autres modèles que nous recommandons avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

