Ce VAE signé Moustache avec 110 km d’autonomie perd 600 € grâce à cette offre

Pour éviter de payer le prix fort à l’achat d’un bon vélo électrique, il est intéressant d’opter pour du reconditionné. En ce moment, le VAE Moustache Lundi 27.1 est vendu à 2 399 euros au lieu de 2 999 euros.

Moustache est une entreprise française qui compte une quinzaine de vélos électriques aux usages divers dans son catalogue. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est le Lundi 27.1. Confortable, maniable, stable et très bien équipé, il permettra aux personnes souhaitant se lancer dans le cyclisme électrique de le faire avec un modèle parfaitement adapté à la ville. On aime la puissance du moteur Bosch, mais aussi son autonomie pouvant monter jusqu’à 110 km. Pour les intéressés, vous pouvez économiser 600 euros en choisissant un modèle reconditionné.

Les atouts du Moustache Lundi 27.1

Un vélo électrique confortable et robuste

Un moteur Bosh de 250W

Une autonomie solide

Vendu au départ à 2 999 euros, le vélo à assistance électrique Moustache Lundi 27.1 est actuellement en promotion à 2 399 euros en reconditionné sur le site upway. Le modèle date de 2022 et a uniquement 3 km au compteur.

Un design maîtrisé pour un bon confort

Le Lundi 27.1 se distingue des autres VAE avec son guidon en forme de « M », ainsi que l’énorme tube du cadre dans lequel vient se nicher la batterie et les grosses roues Schwalbe de 27 pouces. Un design robuste et costaud qui le mettent directement dans la catégorie des poids lourds, en témoigne son poids de 25,5 kg.

Hormis quelques pliures de soudure, le vélo de Moustache est bien conçu dont les câbles viennent se camoufler dans le guidon, sans fioritures. La marque ne fait pas que soigné l’apparence de son VAE : le confort est au rendez-vous grâce aux pneus Schwalbe Super Moto-X de 27 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route, mais aussi la selle Selle Royal qui apporte satisfaction en matière de confort, que ce soit sur des trajets courts, moyens ou plus longs.

Un moteur puissant, et une bonne autonomie

Pour rouler, le Moustache Lundi 27.1 s’appuie sur un couple de 50 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts signé Bosh. Vous allez donc fournir peu d’effort et sans ressentir la moindre gêne. La conduite est dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Le vélo s’adapte par ailleurs aux envies de chacun selon le mode que vous souhaitez utiliser (Éco, Tour, Sport et Turbo).

Il est alimenté par une batterie Bosch de 400 Wh qui confère une autonomie allant jusqu’à 110 km en mode Éco. En utilisant le mode le plus puissant, il faudra vous attendre à voir ce chiffre à la baisse entre 60 et 80 km. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement.

