JBL Boombox 3 : cette massive et puissante enceinte perd 200 € pour les soldes

La JBL Boombox 3 fait partie de ces enceintes Bluetooth qui ont toute leur place près d'une piscine, sur une plage ou sur une terrasse ensoleillée lors des longues journées estivales. Si vous souhaitez la glisser dans votre valise avant vos vacances, sachez qu'elle est actuellement 200 euros moins chère pendant les soldes d'été : Boulanger la propose en effet à 359 euros au lieu de 579 euros.

Les journées d’été à la plage ou au bord d’une piscine se savourent toujours plus avec un petit arrière-plan musical. D’où l’intérêt d’emporter avec soi une enceinte Bluetooth en vacances ou lors de nos afterworks au soleil. JBL est sans aucun doute l’une des marques phares dans ce domaine. Outre des références portables et très compactes à l’image de la Clip 4 ou de la Flip 6, le constructeur américain propose également des modèles bien plus massifs et robustes qui promettent un son puissant et des basses profondes, à l’image de la Boombox 3. Une enceinte nomade qui a bien d’autres atouts, à commencer par son prix, qui s’allège de de plus 200 euros durant les soldes d’été.

Ce que propose la JBL Boombox 3

Une conception robuste

Un son puissant

Une résistance à l’eau et à la poussière

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 579 euros, la JBL Boombox 3 est désormais affichée à 359 euros chez Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Une enceinte robuste qui ne craint pas l’eau

On ne change pas un design qui gagne : l’enceinte JBL Boombox 3 adopte les lignes caractéristiques des modèles nomades de la marque américaine et se présente sous la forme d’un cylindre bombé recouvert d’un tissu acoustique renforcé à large maille. Comme d’habitude, les finitions sont de qualité. Notez ensuite que la JBL Boombox 3 n’est pas un poids plume : longue de 482,4 mm et haute de 256,9 mm, cette enceinte fait partie des modèles les plus massifs de la gamme du constructeur. Heureusement, ce dernier a pensé à ajouter un arceau solide en métal doté d’une structure antidérapante pour faciliter le transport de l’engin. De quoi porter sans trop de soucis les 6,7 kg de la Boombox 3.

Cette Boombox 3 détient par ailleurs une certification IP67, ce qui la rend résistante à la poussière et à l’eau. Vous pourrez ainsi la poser au bord d’une piscine ou au bord de la mer sans vous soucier des potentielles petites gouttes qui pourraient la toucher.

Un caisson de basses pour un son plus profond

La JBL Boombox 3 étant une enceinte à 3 voies, elle est capable de diffuser chaque registre de fréquences (grave, médium et aigu) séparément, au travers de groupes de transducteurs distincts. Ainsi, le son sera reproduit plus finement et avec davantage de détails que si l’enceinte embarquait seulement un ou deux transducteurs. De plus, l’appareil a l’énorme avantage d’intégrer un vrai caisson de basses, ce qui donne droit à des basses plus profondes. La signature sonore globale sera toutefois bien équilibrée, sans que les graves ne soient trop lourds ou trop présents.

Le mode PartyBoost est quant à lui bel et bien de la partie : grâce à ce dernier, on pourra associer plusieurs enceintes JBL entre elles (jusqu’à 100 en théorie !) pour diffuser un son plus immersif et puissant. Un son stéréo pourra aussi être obtenu en appairant deux enceintes compatibles. Et grâce au Bluetooth multipoint, vous pourrez connecter jusqu’à deux smartphones ou tablettes à l’enceinte sans que l’un soit déconnecté. Enfin, concernant son autonomie, la JBL Boombox 3 est théoriquement capable de fonctionner durant 24 heures, mais cette durée variera évidemment selon le volume choisi.

Si vous souhaitez en savoir plus sur une autre version de l’enceinte que l’on a grandement appréciée, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Boombox 3 Wi-Fi.

