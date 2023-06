Cet élégant moniteur Xiaomi 27″ a droit à une belle réduction pendant les soldes

Avec sa dalle de 27 pouces rafraîchie à 75 Hz et son support réglable, le Xiaomi Mi Desktop Monitor est taillé pour la bureautique. Il a aussi l'avantage d'être moins cher pendant les soldes :189 euros au lieu de 229 euros.

Un bon moniteur dédié à la bureautique doit cocher plusieurs cases pour être réellement digne d’intérêt : diagonale suffisamment grande pour bénéficier d’un espace de travail confortable, conception ergonomique, définition d’image assez haute, connectique généreuse… Si vous souhaitez profiter de toutes ces caractéristiques, vous pourrez par exemple opter pour le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27, dont le rapport qualité/prix devient encore plus intéressant grâce aux soldes d’été.

Les points forts du Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un support réglable

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Initialement affiché à 229 euros, le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ est désormais proposé à 189 euros à la Fnac et chez Darty.

Un moniteur élégant et ergonomique

Le prix contenu du Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ n’est pas synonyme de design bâclé. Bien au contraire, puisque ce moniteur dispose de lignes élégantes dont le minimalisme est plutôt appréciable lorsqu’on préfère éviter les fioritures. Au centre du châssis, qui mesure moins de 7,5 mm d’épaisseur, se trouve un écran sans bordures sur trois côtés, soit l’assurance de profiter d’une bonne immersion et de meilleurs angles de vue. Notons aussi que l’écran plat du moniteur ne comporte aucune protubérance à l’arrière, ce qui facilitera grandement son installation sur un bureau, même de taille réduite.

Le Xiaomi Mi Desktop Monitor marque également des points grâce à son support réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran. Le moniteur pourra ainsi s’incliner de 21° vers l’arrière et de 5° vers l’avant.

Une dalle de qualité et réactive

Le Xiaomi Mi Desktop Monitor embarque une dalle de 27 pouces, qui est une diagonale plus que confortable pour travailler, ouvrir plusieurs onglets sans que le tout ne devienne illisible ou encore placer côte à côte plusieurs documents. L’écran bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui offre une bonne colorimétrie et de larges angles de vision, ainsi que d’une définition Full HD, pour des images de très bonne qualité, et ce, que vous soyez devant votre moniteur ou sur le côté. Ce Mi Desktop Monitor dispose également d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, qui apportera une fluidité et une réactivité satisfaisante, même si ce taux reste bien inférieur à ce que proposent certains écrans gaming. Mais rappelons que l’écran de Xiaomi est davantage taillé pour la bureautique que pour des sessions de jeu intensives.

Enfin, la connectique de ce moniteur n’est pas en reste et se montre plutôt fournie avec un port HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm. Vous pourrez ainsi installer divers périphériques sous l’écran pour compléter votre installation. Le pied de l’écran disposant d’une forme en Y, vous aurez suffisamment de place pour ces autres appareils.

