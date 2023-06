L’excellent Acer Swift 3 et son écran OLED est soldé à -30 % de son prix

Le Swift 3 SF314-71-5710 d'Acer offre un excellent rapport qualité-prix grâce à son écran OLED de qualité supérieure, son processeur puissant et son design compact. Cet ultrabook allie performances et portabilité pour répondre aux besoins des utilisateurs soucieux de posséder un compagnon de voyage performant pour les tâches quotidiennes en bureautique. Il est désormais à 699 euros sur Cdiscount.

Depuis son lancement, la gamme Swift 3 d’Acer s’est toujours démarquée par son rapport qualité-prix, qui se positionne régulièrement parmi les meilleurs du marché. Cette tradition se poursuit avec le Swift 3 SF314-71-5710, qui allie un superbe écran OLED à une puissance de traitement remarquable, le tout dans un boîtier compact. Aujourd’hui, il se distingue même davantage en s’affichant avec 300 euros de réduction pour les soldes. Une aubaine !

Les points forts du Swift 3 OLED SF314-71-5710

Son écran OLED haute définition

Clavier confortable et rétroéclairé

Des performances très correctes pour sa gamme de prix

Au lieu de 999 euros habituellement, le Swift 3 OLED SF314-71-5710 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Cdiscount.

Le va-tout de ce laptop : son écran

L’écran OLED de 14 pouces participe à la renommée du Swift 3 SF314-71-5710 pour être un ordinateur portable de qualité. D’une définition QHD de 2880 x 1800 pixels, ses couleurs affichées sont extrêmement vives avec une luminosité maximale de 400 nits. Sa fréquence de rafraichissement maximale est de 90 Hz ce qui offre une fluidité d’image très intéressante pour le défilement des pages ou le visionnage de vidéo.

Son design est sobre mais léger (1,4 kg), avec une épaisseur de 17,9 mm, ce qui en fait un compagnon idéal pour les déplacements. Vous pouvez facilement le glisser dans votre sac sans vous soucier de son encombrement.

Une attention portée au confort

Acer a également porté une attention particulière aux détails de conception et à la qualité de fabrication de cet ultrabook. Chaque aspect a été pensé pour offrir une expérience utilisateur optimale. Au niveau de la frappe du clavier, de la précision du touchpad ou de la connectique avec deux ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un lecteur d’empreinte Windows Hello. On regrettera toutefois l’absence d’un lecteur microSD.

En somme, le Swift 3 SF314-71-5710 d’Acer est une véritable référence en termes de rapport qualité-prix. Avec son écran OLED impressionnant, il se positionne comme un choix judicieux pour ceux qui recherchent à la fois la performance et la portabilité dans un seul appareil.

