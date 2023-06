La VR à portée de main pendant les soldes avec le HTC Vive Flow à -50 %

HTC tente de révolutionner le marché des casques virtuels en lançant sur le marché le Vive Flow, le plus petit et le plus léger des casques. Adoptant un design de paires de lunettes et non plus de gros casque englobant tout le crâne, l'idée semble à première vue bien audacieuse... Disponible au prix de 549 euros lors de sa sortie, le HTC Vive Flow est désormais à 275 euros sur la Fnac.

Premier en son genre, le casque VR HTC Vive Flow, ou plutôt les lunettes à réalité virtuelle, a tendance à en intriguer plus d’un. Un appareil de seulement 189 grammes alors que l’Oculus Quest 2, le plus léger du marché jusqu’alors, en affiche 503… Difficile de dire si c’est du lard ou du cochon. Si le concept d’un casque VR moins envahissant à tout pour plaire, son exécution peine encore à convaincre. Si vous souhaitez tenter l’aventure à un prix abordable, le HTC Vive Flow est disponible à moitié prix pendant les soldes d’été 2023.

Les caractéristiques du HTC Vive Flow

Son gabarit riquiqui

Un bon casque pour le visionnage de vidéo

Un mauvais casque pour la VR

Une ouverture possible sur le marché du bien-être et la méditation

Le casque HTC Vive Flow baisse de prix de 50 % pour passer de 549 euros à 275 euros sur la boutique Fnac.

Un casque VR, mais pas pour les jeux vidéo

Le HTC Vive Flow se démarque par sa singularité : il n’est pas conçu pour les jeux vidéo, n’est pas autonome et n’offre pas une immersion totale. Dit comme ça, ça ne fait pas très vendeur, mais il faut quand même concéder à HTC de tenter une démarche bien audacieuse de conquérir un nouveau marché.

Le Vive Flow cible en effet les utilisateurs qui ont des besoins spécifiques en termes de mobilité, que ce soit pour une utilisation en déplacement, dans des espaces restreints ou même pour des applications professionnelles telles que la formation ou la collaboration. Le champ de vision est du casque HTC Vive Flow est de 100 degrés et combine deux écrans LCD 2,1 pouces (1600 x 1600 pixels par œil). On retrouve une définition maximale de 3 200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

Un casque très dépendant du smartphone

Du fait de cette volonté à toucher un marché axé sur la mobilité, le HTC Vive Flow se révèle très dépendant de sa connexion avec le smartphone. Sur le plan de la navigation, il n’y a par exemple pas de manette de contrôle pour piloter les Vive Flow. Le casque ne détecte pas non plus les mouvements de mains, la navigation se fait exclusivement sur des smartphones Android compatibles. Pour cela, il faut disposer d’un Wi-Fi 5GHz et Bluetooth, ou Miracast, ou HDCP 2.2.

Mais alors, où va HTC avec ce casque ? La firme a exprimé son souhait d’explorer d’autres possibles par le biais d’applications de bien-être ou de méditation. Les lunettes pourraient être un moyen de travailler sur des exercices mentaux de ce type, ou encore d’être une première porte d’entrée pour les novices en matière d’utilisation de la réalité virtuelle.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

