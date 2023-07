Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliable à prix cassé pour le Prime Day

Le Galaxy Z Fold 4, quatrième version du smartphone pliable emblématique de Samsung, est une véritable prouesse grâce aux améliorations apportées par la marque. Profitez du Prime Day pour obtenir le Galaxy Z Fold 4 à un prix imbattable. C'est l'occasion de vous procurer l'un des rares smartphones pliables dernière génération à 1274 euros au lieu de 1799 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 conserve une esthétique similaire à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3. Il faut dire que l’année dernière, nous avions déjà affaire à un appareil raffiné qui accordait une attention minutieuse aux petits détails. Ainsi, l’évolution est plutôt subtile cette fois-ci. Les membres Prime Amazon peuvent s’offrir le Galaxy Z Fold 4 à prix réduit de 1274 euros au lieu de 1799 euros sur la boutique d’Amazon, à l’occasion du Prime Day 2023.

Les bons points du Galaxy Z Fold 4

Design soigné et robuste (notamment IPx8)

Un puissant Snapdragon 8+ Gen 1

Polyvalent et bon en photo

Au lieu de 1489 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est maintenant disponible en promotion à 1274 euros chez Amazon, à l’occasion du Prime Day 2023, du 11 au 12 juillet 2023.

Un excellent téléphone pliable…

Samsung a véritablement trouvé la recette idéale pour les smartphones pliables axés sur la productivité. Tout est parfaitement peaufiné et les deux principaux points faibles ne sont pas rédhibitoires : la présence de la pliure sur l’écran interne et l’absence d’un espace dédié au rangement du S Pen. En revanche, nous avons affaire à un appareil plaisant à déplier, résistant à l’eau, conçu de manière optimale pour une utilisation en mode plié et offrant une tranquillité d’esprit au quotidien.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 offre une expérience de jeu vraiment agréable et fonctionne parfaitement, même sur des jeux gourmands en ressources. Il se positionne donc parmi les meilleurs dans ce domaine, sans toutefois remporter la couronne. Il convient cependant de rester vigilant quant à une légère élévation de la température, qui se fait ressentir lorsqu’il est poussé dans ses limites.

… mais avec quelques compromis

Le Galaxy Z Fold 4 arbore un design raffiné et élégant, mais il conserve sa lourdeur et la pliure au milieu de son grand écran. Les deux panneaux OLED offrent une qualité d’image exceptionnelle, mais leur calibrage peut être capricieux. L’expérience logicielle est bien pensée, mais nécessite quelques ajustements de votre part pour en profiter pleinement. Il serait également souhaitable que davantage de développeurs tiers s’impliquent pour perfectionner l’utilisation du téléphone. En ce qui concerne l’autonomie, elle offre une certaine tranquillité, mais la charge à 25 W est un peu faible pour un smartphone haut de gamme.

Si vous recherchez absolument un smartphone pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 4 est un excellent choix, même s’il est onéreux. Cependant, si vous possédez déjà le modèle précédent, il peut ne pas être nécessaire de vous précipiter sur celui-ci, car les évolutions restent assez modestes. N’oubliez pas non plus qu’aucun smartphone pliable ne peut prétendre être parfait à l’heure actuelle. Le Galaxy Z Fold 4 s’adresse donc aux personnes prêtes, dans un certain paradoxe, à faire quelques compromis pour être à la pointe de la technologie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Galaxy Z Fold 4.

Afin de comparer le Galaxy Z Fold 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones 2023.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

