La liseuse Kindle d’Amazon est à moins de 70 € (-30 %) durant le Prime Day

Lire à la plage, à la campagne, à la montagne, c’est parfait l’été. Pour avoir les livres que vous voulez quand vous le voulez, le mieux est encore d’avoir une liseuse. Un investissement de départ qui peut se révéler rentable sur le long terme. La bonne offre du moment : la Kindle d’Amazon (modèle de 2022), dont le prix passe de 99 à 69,99 euros durant le Prime Day, soit 30 % de réduction.

L’Amazon Kindle (2022), c’est quoi ?

Une liseuse de 6 pouces avec un écran de 300 ppp

16 Go de stockage

Un rétroéclairage pour lire même dans le noir

Le prix de vente conseillé de cette liseuse est de 99 euros. À l’occasion du Prime Day d’Amazon, elle profite d’une réduction de 30 % jusqu’au 12 juillet, puisqu’on la trouve sur le site à 69,99 euros seulement (avec publicités).

Tous ses livres électroniques dans un seul appareil : la Kindle de 2022

Cette liseuse référence d’Amazon dispose de 16 Go de stockage. En théorie, cela permet de stocker des milliers de livres dedans. Un stockage très grand, trop grand probablement, mais au moins on n’a pas à s’en inquiéter.

La Kindle (2022) permet d’acheter des livres sur la boutique Kindle d’Amazon, sur laquelle on trouve des centaines de milliers de livres en français. Avec sa liseuse, Amazon vend l’abonnement Kindle, qui permet d’avoir accès de manière illimitée à des millions d’ouvrages, dont plus de 35 000 en français. Par ailleurs, les membres d’Amazon Prime peuvent accéder à une bibliothèque d’ouvrages avec Prime Reading. Cependant, si vous souhaitez lire vos propres ebooks, c’est possible : il suffit de convertir ses ebooks vers le format Kindle via son ordinateur.

Deux modèles sont proposés : l’un avec des publicités, l’autre sans. En fait, des publicités peuvent apparaître sur l’écran de verrouillage, pour que vous achetiez des livres. Pour ne pas les afficher, il faudra dépenser 10 euros de plus à l’achat

Une liseuse à transporter partout et durant plusieurs semaines

Cet appareil est assez compact et propose un écran E-Ink avec une résolution de 300 ppp. Si pour certaines images cela peut être limité, pour le texte c’est juste parfait. Une dalle qui ne crée par de reflets, ce qui assure de pouvoir lire même en plein soleil. On a aussi droit à un mode sombre (affichant le texte blanc sur noir) et à un rétroéclairage. Ce qui permet de lire dans le noir complet : on ne s’abîme pas les yeux avec et ça évite en prime de déranger son/sa conjoint·e.

Une liseuse Kindle avec une batterie qui se recharge via un port USB-C, pour un tout pesant 158 grammes. Le constructeur annonce une autonomie de six semaines maximum, pour une recharge prenant moins de deux heures. Ce qui veut dire que même si vous êtes un gros lecteur, vous ne devriez pas réellement vous préoccuper de la batterie restante.

