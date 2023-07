L’écran Samsung Odyssey G5 offre ses courbes pour moins de 280 euros

Samsung ne fait aucun compromis avec sa gamme Odyssey lorsqu'il s'agit d'écrans de jeu puissants. Le modèle G5 de 32 pouces en est la preuve, avec une fiche technique impressionnante qui saura convaincre les joueurs exigeants en quête de performances exceptionnelles. Il est aujourd'hui disponible à 279 euros au lieu de 364 euros pour le Prime Day Amazon, une aubaine !

Préparez-vous à repousser les limites du gaming grâce à l’écran Samsung Odyssey G5. Spécialement conçu pour le gaming, cet écran procure toutes les fonctionnalités que l’on attend : une qualité d’image exceptionnelle, un taux de rafraîchissement élevé et une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience de jeu. Affiché initialement à 364 euros, le Samsung Odyssey G5 s’illustre à 279 euros sur Amazon pour le Prime Day 2023.

Les atouts de l’écran gaming Samsung Odyssey G5

Une dalle VA incurvée de 32 pouces en définition WQHD avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et HDR10

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung Odyssey G5. Le tableau s'actualise automatiquement.



Un écran 32″ incurvé sous la barre des 300 euros

La qualité d’image de l’écran Samsung Odyssey G5 est tout simplement enthousiasmante. Son design futuriste présente une dalle incurvée avec une courbure 1000R, ainsi que des bordures ultra-fines sur trois côtés. L’écran incurvé améliore votre champ de vision par rapport à un écran plat, pour une expérience plus réaliste durant les sessions de jeux.

Avec une diagonale de 32 pouces et une dalle VA de qualité, l’Odyssey G5 de Samsung met l’accent sur les contrastes et les noirs profonds. Sa résolution WQHD de 2560 × 1440 pixels est très appréciée des joueurs PC, offrant une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs vives et détaillées.

De belles performances pour des parties endiablées

Cet écran possède un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, assurant une fluidité et une précision remarquables, idéales pour les jeux nécessitant une réactivité rapide, comme les FPS. Le temps de réponse de seulement 1 milliseconde garantit des mouvements fluides et une réactivité optimale.

Pour une expérience de jeu sans accrocs, Samsung a rendu cet écran compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, éliminant les problèmes de tearing et assurant des sessions de jeu fluides. De plus, il prend en charge le HDR10 pour des contrastes plus profonds et des couleurs éclatantes, le rendant idéal pour consommer du contenu vidéo également. Pour prendre soin de vos yeux, l’écran intègre la technologie Flicker-Free pour éliminer le scintillement, ainsi que la technologie Eye Saver pour réduire la lumière bleue.

L’Odyssey G5 propose une connectique complète avec une entrée HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque. Profitez de chaque détail avec l’écran Samsung Odyssey G5, conçu pour garantir des performances de gaming exceptionnelles tout en préservant votre confort visuel.

Afin de comparer le Samsung Odyssey G5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les écrans gaming.

