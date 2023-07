MacBook, iPhone, Apple Watch… toutes les offres Apple les plus alléchantes des Prime Day

Fan d'Apple ? La marque à la pomme propose tout un panel de produits tech à des tarifs pas toujours très abordables. À l'occasion des Prime Day, les produits Apple voient leur prix baisser : foncez !

Les produits Apple ne profitent que rarement de vraies réductions. Les Prime Day sont donc le moment idéal pour les membres Amazon Prime pour s’offrir enfin l’iPhone, le Mac, l’iPad ou l’Apple Watch dont ils rêvaient. Nous avons sondé les offres et sélectionné pour vous celles qui sont les plus intéressantes durant ces deux jours de promotions. C’est parti !

Les meilleures offres Apple en cours

iPhone 14 Pro : le meilleur iPhone

L’iPhone 14 Pro est le dernier modèle Pro en date. Vous aurez donc ce qui se fait de mieux chez Apple : puce A16 Bionic, dalle Super Retina XDR 6,1 pouces avec ProMotion et Always-on, Dynamic Island, capteur principal 48 Mpx, connectivité 5G, certification IP68… il a tout pour lui.

L’iPhone 14 Pro en bref

Écran Oled 6,1 pouces

Puces A16 Bionic

Triple capteur photo (grand angle 48 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif x2 12 Mpx)

Vendu à son lancement à 1 329 euros dans sa version 128 Go, l’iPhone 14 Pro est à 1042 euros pendant les Prime Day.

Apple MacBook Air M1 : l’ultraportable à moins de 1 000 euros

Le MacBook Air est une référence sur le marché des ultraportables depuis de nombreuses années. Avec la version 2020, Apple a introduit l’excellente puce M1 : pas de chauffe, un silence parfait et de bonnes performances. Cette version M1, bien qu’elle ait presque trois ans, reste intéressante, surtout avec cette baisse de prix inédite. Si vous attendiez une promo pour vous équiper pour la rentrée, c’est le moment.

Le MacBook Air M1 2020 en résumé

Écran Retina 13,3 pouces avec FaceID

Puce M1, 8 Go de RAM, 256 Go SSD

Au moins 15 heures d’autonomie

Au lieu de 1 199 euros le reste du temps, le MacBook Air 2020 M1 (8 + 256 Go) est actuellement disponible en promotion à 929 euros chez Amazon.

Vous voulez une montre connectée pour faire du sport ou suivre vos constantes de santé ? La Series 8 constitue ce qui se fait de mieux chez Apple, en dehors du modèle Ultra, destinée aux grands sportifs. La Series 8 dispose de tout un tas de capteurs : cardiaque, SpO2, capteur de température… Elle offre de plus un design léché, avec un boitier en aluminium et un écran Oled bord à bord.

L’Apple Watch Series 8, c’est quoi ?

Deux tailles de boitiers, 41 ou 45 mm

18 heures d’autonomie

Une dizaine de milliers d’apps sur l’App Store

Le modèle GPS en 41 mm est d’ordinaire vendu 499 euros par Apple. Pendant les Prime Days, elle est proposée à 409 euros. Le modèle 45 mm est lui aussi en promo à 449 euros.

Apple Watch SE : la montre abordable

L’Apple Watch SE 2 est la solution idéale pour s’offrir une montre connectée sans avoir à trop casser la tirelire. Cette version plus accessible offre presque tout ce qui fait l’expérience premium de ses grandes sœurs, avec quelques petites concessions cependant : pas d’Always On, d’ECG, et de capteur d’oxygène dans le sang. Mais vous profitez tout de même d’un bel écran Oled et pourrez suivre toutes vos activités sportives.

Les plus de l’Apple Watch SE 2

Boitier alu 40 mm ou 44 mm

Son écran Oled de 1,78 pouce

L’excellent suivi des activités

L’Apple Watch SE est disponible en plusieurs versions, en boitiers 40 ou 44 mm, mais aussi en version cellulaire. La version 40 mm GPS + Cellular est proposée à 299 euros au lieu de 349 euros, et la version 44 mm est à 323 euros au lieu de 389 euros.

iPad 10 : la tablette équilibrée

Une mise à jour de l’iPad était due depuis un moment, la tablette la plus abordable d’Apple a donc logiquement eu droit à une dixième génération avec des bordures plus fines qui lui procurent un look plus moderne. Elle gagne en prime un nouveau port USB-C salvateur. Si vous voulez un iPad, mais ne voulez pas vous ruiner dans un iPad Pro, c’est une bonne solution… D’autant plus que ce modèle passe désormais à 499 euros pour le Prime Day.

L’iPad 10 (2022) en deux mots

Un design remis au goût du jour avec un écran Retina 10,9 pouces

L’expérience utilisateur d’iPadOS

La puissante puce A14 Bionic

L’iPad 10 (2022) avec 64 Go de stockage coûte à la base 589 euros. Il est en ce moment disponible au prix de 499 euros sur Amazon pour les Prime Day.

AirPods 3 : les écouteurs d’Apple moins chers

Quoi de plus agréable qu’utiliser des écouteurs sans fil au quotidien ? Si vous possédez un iPhone, le choix du modèle d’écouteurs que vous devriez choisir est assez clair : des AirPods. Les AirPods sont de vraies références, reconnues notamment pour leur réduction de bruit active très performante.

Les AirPods 3 en bref

Les écouteurs référence d’Apple

Une bonne qualité audio

Une grande autonomie

À leur lancement en 2021, les AirPods 3 étaient vendus à 209 euros. À l’occasion du Prime Day d’Amazon, leur prix chute de 19 %, puisqu’ils sont vendus à 169 euros.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.