L’un des meilleurs casques à conduction osseuse est à -30 % pour le Prime Day sur Amazon

Vous ne pouvez pas faire un footing sans musique ni podcast ? Pourquoi ne pas investir dans un casque à conduction osseuse pour rester à l'affut lors de votre sport ? L'un des meilleurs représentants du genre n'est autre que le Shokz OpenRun Pro et il passe de 189,95 à 132,95 euros pendant le Prime Day.

Dans le domaine des casques à conduction osseuse, la marque Shokz fait partie des incontournables. Ces appareils avant tout destinés aux sportifs et aux plus nomades cherchant à éviter l’isolement sonore que procurent les écouteurs et autres casques audio plus classiques. Le modèle OpenRun Pro est aujourd’hui remisé à -30 % pendant le Prime Day d’Amazon.

Pourquoi le Shokz OpenRun Pro est à considérer ?

La légèreté et le maintien en place du casque en toutes circonstances

Un son puissant pour ce type de casque avec même quelques basses

Une autonomie d’environ 10 heures

Au lieu d’un prix barré à 189,95 euros, le Shokz OpenRun Pro est en promotion à 132,95 euros sur Amazon pour le Prime Day.

Un casque pensé pour les sportifs

Destiné aux amateurs de course et autres sports en plein air, le Shokz OpenRun Pro repose son concept grâce à son système de transmission sonore unique permettant aux oreilles d’être bien dégagées pour être conscient de son environnement.

Il bénéficie d’une construction assez solide lui permettant de faire face à n’importe quelle situation, notamment grâce à son arceau en titane et son poids minimal (29 g seulement) garantissent un confort de longue durée. Sa construction certifiée IP55 lui permet aussi de résister à la sueur et à la pluie.

Une qualité sonore très acceptable pour ce type de casque

La qualité sonore délivrée par le Shokz OpenRun Pro n’est certes pas au niveau des meilleurs casques ou écouteurs du marché, mais elle est tout à fait acceptable compte tenu de son concept. Il dispose d’ailleurs d’une excellente emphase sur les basses. Celui-ci dispose d’ailleurs du Bluetooth 5.1 en multipoint. L’autonomie offre jusqu’à 10 heures d’usage avec une charge rapide qui permet d’avoir 1 h 30 d’énergie en seulement 15 minutes de branchement. Pour une charge complète, comptez une heure. Il faudra prévoir un bloc de charge secteur pour votre casque, car il n’est pas fourni dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre essai des Shokz OpenRun Pro.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

